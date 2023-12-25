Активная борьба с незаконными строениями ведется в Канавинском районе Нижнего Новгород Общество

пресс-служба Канавинского района

Активная борьба с незаконными строениями ведется в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает районная администрация.

Работы по демонтажу гаражей проводят домоуправляющие компании в рамках решений собственников многоквартирных жилых домов на территории многоквартирных домов.

По данным администрации района, в 2023 году было снесено 35 незаконных построек. По словам главы района Олега Алешина, незаконные постройки являются не только местами складирования мусора и источниками пожароопасности, но и еще портят внешний вид района.

«Демонтаж был произведен по следующим адресам: ул. Архангельская, д. 9, ул. Гордеевская, д. 141 «г», ул. Чкалова, д.9 «д», ул. Тихорецкая, д. 12, ул. Металлистов, д.6, ул. Революционная, д. 8», - сказал Олег Алешин.

Как уточняет администрация Канавинского района, владельцы построек заранее получили уведомления о предстоящем сносее. При предъявлении документов они смогли забрать личные вещи, а также самостоятельно демонтировать объект или перенести его на свой земельный участок.

Подробную информацию, касающуюся демонтажа объектов, нижегородцы могут в администрации Канавинского района по телефону: 435-86-19.