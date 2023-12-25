Нижегородское «Торпедо» начало 2024 год с победы Спорт

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Нижегородское «Торпедо» начало 2024 год с победы. Об этом сообщается в tg-канале хоккейного клуба.

На домашнем льду, нижегородцы в овер тайме одержали победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» 3:2. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Благодаря этой победе нижегородцы набрали 59 очков и заняли пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 36 очками идет на предпоследней, 10‑й строчке.