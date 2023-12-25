Анимационные программы возобновятся в парках Нижнего Новгорода 6 января Культура и отдых

Пришедшие вместе с Новым годом морозы внесли свои коррективы в проведение уличных развлекательных программ в городских парках Нижнего Новгорода: многие из них были отменены.

Как сообщили "Дирекции парков и скверов", анимационные программы и дискотеки в восьми парках планируется возобновить с субботы, 6 января.

Праздники состоятся по следующему расписанию:

- в Автозаводском парке - 6, 7 и 13 января;

- в парке Станкозавода - 7 и 13 января;

- в парке "Светлоярский" - 7 января;

- в парке "Дубки" - 6 и 13 января;

- в парке им.777-летия Нижнего Новгорода - 6 января;

- в парке им. Я.М. Свердлова - 7 января;

- на Щёлоковском хуторе (поляна недалеко от 1 озера) - 6 января;

- на втором парковом озере (Земснаряд-2) - 13 января.

Мероприятия будут проходить с 14:00 до 16:00.

В Автозаводском парке на катке 6, 7, 8, 12,13, 19, 20, 26, 27 января с 17:00 до 20:00 будут проходить дискотеки.

В "Дирекции парков и скверов" предупредили, что погодные условия всё-таки могут внести изменения в план мероприятий. Актуальная информация будет размещена в соцсетях учреждения.

Ранее сообщалось, что каток на Нижегородской ярмарке изменил графикиз-за морозов.