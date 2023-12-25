Рождественский кубок по мини-футболу пройдет в Дворце спорта "Юность"

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
Согласно информации, 8 января с 12:00 в универсальном зале между четырьмя командами воспитанников ДС "Юность" будет разыгран Рождественский кубок по мини-футболу. Об этом сообщили в администрации Московского района города.
Спортивное состязание ребят 2010-2012 г.р. завершится торжественным награждением, где лучшим юным спортсменам вручат кубки и медали.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде состоялся II юношеский турнир на призы депутата Государственной Думы (фракция "Единой России") Юрия Станкевича "Кубок Waza-Ari".
В турнире приняли участие более 150 юных спортсменов из Нижнего Новгорода, муниципалитетов нашего региона, а также приехали ребята из Московской области.
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