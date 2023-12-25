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Спорт

Рождественский кубок по мини-футболу пройдет в Дворце спорта "Юность"

07 января 2024 12:59  [109] Спорт
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Согласно информации, 8 января с 12:00 в универсальном зале между четырьмя командами воспитанников ДС "Юность" будет разыгран Рождественский кубок по мини-футболу. Об этом сообщили в администрации Московского района города.

Спортивное состязание ребят 2010-2012 г.р. завершится торжественным награждением, где лучшим юным спортсменам вручат кубки и медали.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде состоялся II юношеский турнир на призы депутата Государственной Думы (фракция "Единой России") Юрия Станкевича "Кубок Waza-Ari".

В турнире приняли участие более 150 юных спортсменов из Нижнего Новгорода, муниципалитетов нашего региона, а также приехали ребята из Московской области.

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Теги:
Дети Рождество Футбол
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