Рождественский кубок по мини-футболу пройдет в Дворце спорта "Юность" Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Согласно информации, 8 января с 12:00 в универсальном зале между четырьмя командами воспитанников ДС "Юность" будет разыгран Рождественский кубок по мини-футболу. Об этом сообщили в администрации Московского района города.

Спортивное состязание ребят 2010-2012 г.р. завершится торжественным награждением, где лучшим юным спортсменам вручат кубки и медали.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде состоялся II юношеский турнир на призы депутата Государственной Думы (фракция "Единой России") Юрия Станкевича "Кубок Waza-Ari".

В турнире приняли участие более 150 юных спортсменов из Нижнего Новгорода, муниципалитетов нашего региона, а также приехали ребята из Московской области.