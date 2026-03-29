Спорт

Капитан футзального "Торпедо" Иван Обжорин признан лучшим игроком февраля

29 марта 2026 13:26 Спорт
Капитан футзального Торпедо Иван Обжорин признан лучшим игроком февраля

Фото: соцсети ПКМФ «Торпедо»

Капитан нижегородского мини-футбольного клуба "Торпедо" Иван Обжорин удостоен звания лучшего игрока месяца в Нижнем Новгороде по итогам февраля. Торжественная церемония вручения Кубка прошла 28 марта, перед началом второго матча Суперлиги с "Кристаллом" из Санкт-Петербурга.

Напомним, эта награда вручается спортсменам за вклад в развитие спорта и повышение престижа Нижнего Новгорода на федеральном уровне. Она учреждена городской администрацией и Центром управления и развития спорта региона.

Переходящий кубок Ивану Обжорину вручил директор департамента физической культуры и спорта Нижнего Новгорода Антон Ермаков.

В минувшем месяце нижегородский футболист, сыграв четыре матча, отличился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Эти достижения помогли его команде занять четвёртое место в турнирной таблице.

Напомним, традиция чествования выдающихся атлетов была заложена в сентябре 2025 года по инициативе мэра Юрия Шалабаева. Первая премия была вручена Марии Самойловой из "Норманочки", в октябре звания лучшего игрока удостоился вратарь ХК "Торпедо" Денис Костин, в ноябре лучшим признан блокирующий ВК "Горький" Михаил Щербаков.

Лучшим спортсменом декабря стал вратарь хоккейного клуба "Старт" Юрий Иванчиков, а по итогам января переходящий кубок вручили форварду ХК "Торпедо" Егору Виноградову.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

