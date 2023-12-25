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Происшествия

Наркосбытчика задержали в Сормовском районе

08 января 2024 10:07  [4] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода задержан предполагаемый сбытчик наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, 37-летнего подозреваемого заметили в одном из кафе в Сормове.

Полицейские во время личного досмотра обнаружили у мужчины 28 свертков в неизвестным веществом, три телефона и 6 банковских карт.

Проведенная экспертиза показала, что у подозреваемого находилось наркотическое вещество мефедрон общей массой порядка 100 граммов.

В ходе обыска по месту проживания подозреваемого также были найдены и изъяты многочисленные свертки с веществом, таблетки, упаковочный материал, электронные весы. Все найденное также было отправлено на экспертизу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит длительный тюремный срок, от 10 до 20 лет. 

Ранее сообщалось, что двух нижегородцев будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

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Теги:
Наркотики
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