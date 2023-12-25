Свет и ГВС локально отключат в двух районах Нижнего Новгорода 11 января Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 11 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 13:00 запланировано отключение электричества по адресам: ул. Генкиной, 65, 69, 71, 110; ул. Ковалихинский Овраг, 8; ул. Полтавская, 1а, 30; Полтавский пер., 3, 9, 24; ул. Родниковая, 2-49.

С 9:00 до 17:00 будут обесточены дома на ул. Агрономическая, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127; ул. Клеверная, 11-20; Клеверный проезд - все дома; ул. Крайняя, 13, 14; ул. Проломная, 15А, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Эльтонская, 28.

Кроме того, с 12:00 до 16:00 свет отключат на ул. Балахонова, 4, 4А, 6, 8; ул. Балхашской, 11, 17, 20, 22а; ул. Родниковой, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95; ул. Савельевой, 4, 5, 6, 7, 8.

В Приокском районе запланированы работы на сетях ГВС в Щербинках. В частности, с 9:00 11 января до 15 января горячую воду отключат вна ул. Маршала Голованова в многоквартирных домах № 55 и 57.