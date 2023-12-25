Очная консультация грантового конкурса Эн+ "Города со знаком плюс" пройдет в Нижнем Новгороде Бизнес

14 января в Молодежном центре "Высота" (ул. Совнаркомовская, 4) состоится очная консультация в рамках грантового конкурса Эн+ "Города со знаком плюс".

Для всех заявителей по направлениям конкурса – образование, досуг, общество, экология, состоится серия очных образовательных мероприятий. Их проведут проектные консультанты с большим опытом работы в экспертизе социальных проектов и региональные менеджеры конкурса. Также можно записаться на индивидуальную консультацию и обсудить свой проект на сайте грантового конкурса - https://enplus-grant.ru/main/.

Программа встречи:

- 10:00-12:30 - семинар "Заявка глазами эксперта" (обсудим, как работают эксперты конкурса, что значат критерии конкурса, и что стоит сделать для усиления заявки);

- 13:00-18:00 - индивидуальные консультации для авторов проекта (разбор черновика заявки, идеи проекта, обратная связь и доработка).

Напомним, заявки на конкурс проектов принимаются до 15 февраля 2024 года (до 23.59 МСК). Вся официальная информация о конкурсе размещена на сайте https://enplusgrant.ru/