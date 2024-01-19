Свет и ГВС отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 23 января Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 23 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Ленинском районе с 8:00 до 12:00 электричество будет отключено на Молитовке - на ул. Баумана.

С 9:00 до 17:00 свет отключат на Красной Этне: ул. Зейская, 1-11а; ул. Ижевская, 60-75, 83, 85, 87, 89, 91, 97; ул. Можайская, 1-3, 5, 7, 9а, 9б, 13-25; ул. Пограничников, 1-14; ул. Юношеская, 39а, 43.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 будут обесточены улицы 40 лет Победы, Верховая, Надеждинская, Чистопольская, а также территория ТИЗ "Надежда".

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся дома в микрорайоне Починки: ул. Батарейная, 1-23; пер. Котельный, 2, 4; ул. Кунгурская, 1-14, 16, 18, 20; ул. Осетинская, 1, 3, 5, 7-20, 22, 24, 26, 28; ул. Фурманова, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 40.

В Советском районе отключение электричества запланировано с 9:00 о 17:00 на Лапшихе: ул. Бредихина, 1-12а; ул. Канашская, 2-34, 12/19; ул. Рыбинская, 23-31 (нечет.), 32-48, 50-64 (чет.), 90, 90а; ул. Сельская, 13, 15, 18, 20; ул. Слободская, 3-13.

Кроме того, с 9:00 до 13:00 из-за работ на сетях теплоснабжения без горячей воды снова останутся несколько многоквартирных домов по адресам: ул. Студёная, 78, 80; ул. Невзоровых, 1.

В Нижегородском районе с 13:00 до 17:00 света не будет на ул. Верхне-Печёрская, 10 (школа №103); Казанское шоссе, 21, 19 к1, 21/1, 21/2.