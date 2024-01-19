"Горячая линия" на тему межнационального согласия пройдёт в Нижнем Новгороде Общество

Департамент социальных коммуникаций и молодёжной политики Нижнего Новгорода в пятницу, 26 января, проведёт "горячую телефонную линию" на тему межнационального согласия.

Согласно информации, специалисты департамента ответят на вопросы нижегородцев о деятельности национально-культурных и религиозных организаций Нижнего Новгорода, а также о работе, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

Звонки будут приниматься 26 января с 10:00 до 17:00 по телефону: 467-11-15 (доб.7965).

Напомним, что в Нижегородской области располагается свыше 40 этнокультурных организаций, которые представляют 21 этнос, а также зарегистрировано более 800 религиозных групп.

В самом Нижнем Новгороде живут представители 118 национальностей. В городе представлены разные конфессии: православие, ислам, иудаизм, католицизм, протестантизм, старообрядчество.

С 2011 года при администрации города действует Межконфессиональный консультативный совет. Его цель - совершенствование системы взаимодействия с религиозными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории приволжской столицы, а также для предупреждения возникновения межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

Ежегодно главой города Юрием Шалабаевым утверждается Комплексный план мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений.