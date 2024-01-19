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Общество

Улицу Пожарского перекроют в Нижнем Новгороде до февраля

25 января 2024 17:22  [93] Общество

Улицу Пожарского частично перекроют в Нижнем Новгороде до 29 января. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. 

Движение будет перекрыто на участке улицы Пожарского напротив дома №1 по улице Большой Покровской с 20:00 26 января до 8:00 29 января. На подъездах к участку установят предупреждающие аншлаги и знаки, запрещающие дорожное движение.

"Для беспрепятственного подъезда к жилым домам на это время введут двустороннее движение транспорта по набережной Лыковая Дамба и участку улице Пожарского от дома № 16 до улицы Пискунова", - пояснили в дептрансе. 

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, улицу Народную в Нижнем Новгороде перекроют из-за реконструкции трамвайных путей до конца февраля.  

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Теги:
Транспорт
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