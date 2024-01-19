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Общество

Мисс и мистера студенчество 2024 выбрали в Нижнем Новгороде

27 января 2024 12:57  [1] Общество
фото : администрация Ленинского района

фото : администрация Ленинского района

Мисс и мистера студенчество 2024 выбрали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Конкурс красоты, таланта и интеллекта среди студентов среднего профессионального образования прошел в Ленинском районе.
Конкурсантам необходимо было проявить свой талант, артистизм, креативность и эрудицию в нескольких номинациях: визитке, задании на импровизацию по мотивам игры “Крокодил”, творческом конкурсе и интеллектуальных играх “Где логика?” и “Интуиция”, а также завоевать расположение жюри и зрителей.

По итогу всех состязаний, жюри решило присудить титул “Мисс Студенчество 2024” студентке 1 курса Нижегородского филиала Самарского университета путей сообщения Екатерине
Красильниковой. Обладателем титула “Мистер Студенчество 2024” стал студент 2 курса Нижегородского технологического техникума Никита Привалов.

Как призналась специалист по организации работы “Движение Первых” в Ленинском районе Ольга Федянцева, все участники конкурса удивили своими талантами.

“Все большие молодцы! Даже затронули в своих выступлениях темы спорта и здорового образа жизни. Сейчас очень ценится возможность выступать публично и, конечно, самопрезентация - это один из основных навыков в современном мире”, - отметила Ольга Федянцева.

Все участники конкурса были отмечены дипломами и получили подарочные наборы и сертификаты от депутатов ЗС НО и городской Думы  Нижнего Новгорода. Победители дополнительно получили наградные атрибуты - корону, статуэтку и ленточки.

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Теги:
Конкурсы красоты Нижний Новгород Студенты
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