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Общество

Пропускную способность поликлиники №4 увеличили вдвое в Нижнем Новгороде

02 февраля 2024 10:34  [43] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Пропускная способность поликлиники №4 Нижнего Новгорода увеличилась вдвое благодаря проекту по созданию пациенториентированной регистратуры. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, в учреждении разделили потоки пациентов, выстроили систему их маршрутизации, а также сделали более комфортными условия пребывания граждан.

Также была упрощена запись на прием к врачу. Сейчас более 90% посетителей поликлиники записывается на прием к врачу дистанционно. Так, каждый третий пациент звонит в кол-центр, остальные граждане осуществляют предварительную запись с помощью специальных инфоматов, регионального портала пациента или портала "Госуслуги".

Как рассказала главный врач поликлиники №4 Инна Пудова, в учреждении появился отдельный специалист, консультирующий пациентов. В самой регистратуре проведен ремонт, установлено два инфомата – электронной очереди и предварительной записи на прием. Также размещен информационный стенд с алгоритмами действий пациентов, появились мониторы с актуальным электронным расписанием работы врачей и структурных подразделений.

Кроме того, поликлиника полностью перешла на электронный медицинский документооборот, что позволило сократить время оформления документов.

При организации кол-центра для его операторов были разработаны специальные речевые модули, медицинский и немедицинский персонал обучился работе в специальной информационной системе. В регистратуре, кабинетах и холлах поликлиники разместили памятки с вариантами записи к врачу. 

Был решен и вопрос маршрутизации пациентов. На первом этаже здания поликлиники было выделено два кабинета: в доврачебном кабинете организовали работу фельдшера, выдачу выписок, справок, льготную выписку рецептов, в еще одном кабинете стали принимать людей в неотложном состоянии. 

Отдельным маршрутом без обращения в регистратуру был организован поток пациентов на профилактические мероприятия.

Реализация проекта "Пациенториентированная регистратура" позволила повысить качество оказания медицинской помощи нижегородцам, что является одной из важнейших задач нацпроекта "Здравоохранение".

Напомним, 1 февраля Консультативно-диагностический центр Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ) возобновил приём пациентов.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поликлиника
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