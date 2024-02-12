Илья Халтурин проверил ремонт крупнейшей котельной Нижнего Новгорода Экономика

Фото: Анна Садовина

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин проверил ремонт Нагорной теплоцентрали, сообщает pravda-nn.ru.

Как подчеркнул руководитель "Теплоэнерго", все работы на самой большой котельной областного центра планируется завершить в 2024 году до наступления отопительного сезона.

Так, на сегодняшний день завершилась монтажная работа на котлоагрегате № 8, с полной готовностью к пуску.

"Сейчас мы приступаем к пусконаладочным работам. Котлы будут автоматизированы. В функциях оператора будет лишь контроль, растопка и ведение режима работы данного оборудования", - сказал Илья Халтурин.

Он также сообщил, что "Теплоэнерго" проводит систематические работы по реконструкции оборудования и замены теплосетей для повышения надежности теплоснабжения.

"Компания с 2018 года взяла курс на повышение и увеличение объема замены сетей. Сегодня стратегической задачей компании является замена не менее 100 км. в год тепловых сетей. В 2023 году было заменено почти 130 км, и это не предел. Отдельную работу мы ведем по автоматизации ЦТП и акцент делаем на те ЦТП, которые на сегодняшний день еще обслуживается персоналом. Таких не много осталось. В целом, уровень автоматизации сегодня – более 70%. Автоматизированные источники – это возможность управления из центральной диспетчерской службы и повышение точности работы данного источника", - подчеркнул руководитель "Теплоэнерго".

Ранее сообщалось, что нижегородское "Теплоэнерго" в январе заменило 1,3 км трубопроводов без ограничения подачи тепла потребителям.

Напомним также, что нижегородское "Теплоэнерго" завершило строительство теплотрассы между Советским и Нижегородским районами.