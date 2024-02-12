Орден Мужества вручили семье героя-нижегородца Сергея Карпова в Ленинском районе Общество

Орден Мужества вручили семье героя-нижегородца Сергея Карпова, погибшего в ходе СВО. Об этом сообщили в администрации Ленинского района Нижнего Новгорода.

Награду за самоотверженность и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, семье героя передали глава Ленинского района Сергей Лукоянов и военный комиссар по Ленинскому и Канавинскому районам Сергей Хилов.

Глава Ленинского района Сергей Лукоянов выразил семье Сергея Карпова слова сочувствия и признательности.

"В трудную минуту Сергей Николаевич встал на защиту интересов нашей страны. Он отдал жизнь, защищая мирных граждан, ради нашего будущего, показал пример стойкости и верности Родине, проявил мужество и героизм", - сказал глава района.

Ранее сообщалось, что Орден Мужества вручили нижегородскому участнику СВО Игорю Задисенскому.