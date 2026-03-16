Общество

Нижегородские школьники завоевали две награды по итогам окружного этапа ХI Интеллектуальной олимпиады ПФО

16 марта 2026 11:07
Нижегородские школьники завоевали две награды по итогам окружного этапа ХI Интеллектуальной олимпиады ПФО

Фото: министерство образования Нижегородской области

13 марта 2026 года в Перми завершился окружной этап ХI Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди обучающихся школ и учреждений СПО. По итогам состязания в копилке Нижегородской области – две награды. Юные жители региона отличились в таких направлениях как «Робототехника» (третье место) и «Управление беспилотными летательными аппаратами» (второе место).

В финале соревновалось более 200 эрудированных юношей и девушек из всех регионов Приволжского федерального округа, а также нескольких регионов Уральского федерального округа. Они продемонстрировали свои лучшие навыки в робототехнике, управлении и программировании беспилотных летательных аппаратов, интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Кроме того, в этом году ребята впервые соревновались в решении инженерных задач – актуальном и динамично развивающемся научно-прикладном направлении. Знания и навыки участников оценивали профессиональные профильные экспертные комиссии, в состав которых вошли судьи международного уровня и эксперты всероссийских чемпионатов по конкурсным направлениям олимпиады, преподаватели ведущих вузов России.

От имени полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников олимпиады поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев.

«Интерес ребят к науке, постоянное стремление к профессиональному росту и желание развивать свой интеллектуальный потенциал достойны уважения и поддержки. Благодаря их усилиям и стараниям олимпиада прошла в атмосфере справедливого соперничества, продемонстрировав равноправную конкуренцию за лидерские позиции, и стала ярким интересным событием. Каждому участнику была предоставлена возможность показать свои способности, установить дружеские контакты и получить новые знания», – сказал он.

В направлении «Робототехника» награду нижегородцам принесла команда «Астон Мартин» из центра молодежных, инженерных и научных компетенций «Кванториум» Нижнего Новгорода. Ее сформировали Владимир Полоскин и Даниил Шамков.

«Соревнования прошли замечательно! Было очень интересно наблюдать за другими командами и поддерживать наших. Мы достойно выступили и получили бесценный опыт, который обязательно пригодится в будущем», – поделился впечатлениями Владимир Полоскин.

«Организация была на высоте, особенно порадовало место проведения. Огромное удовольствие от участия – я бы с радостью повторил этот опыт. А главное – мы привезли домой призовое место!» – сказал Даниил Шамков.

В направлении «Управление БПЛА» серебряным призёром стал Даниил Наянов, учащийся школы №8 г. Бор. Даниил продемонстрировал виртуозные навыки пилотирования дронов и уступил только участнику из Татарстана.

«Когда оказываешься в тройке лучших, понимаешь: это призовое место досталось благодаря изнурительным тренировкам, сильному духу и вере в себя. Все трудности, которые преодолевал на пути, все маленькие нюансы сложились в общую картину победы. Это чувство максимального удовлетворения и гордости – за себя и за тех, кто был рядом», – отметил школьник.

В министерстве образования Нижегородской области заявили, что в этот раз делегация региона продемонстрировала один из лучших результатов за многие годы проведения олимпиады.

«Успех наших ребят обусловлен качественно организованной системной подготовкой. Мы активно работаем в рамках интеллектуальных кружков формата «Что? Где? Когда?», они существуют практически в каждой школе. Большую работу с детьми проводит региональный центр развития талантов «Вега». Очень ценно, что благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» у нас создано 17 школьных классов БАС – на их базе также ведется обучение детей очень востребованным навыкам», – сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Он отметил, что вовлечение как можно большего числа обучающихся в олимпиадное движение – одна из задача национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется в стране по поручению президента России Владимира Путина.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Что касается нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», в его рамках ведется разработка, стандартизация и серийный выпуск БАС и комплектующих к ним. Кроме того, формируется база для производства следующих поколений дронов, создается система непрерывной подготовки специалистов для этой сферы.

Помимо 17 специализированных классов БАС в школах в регионе также создан профильный центр практической подготовки в Борском губернском колледже. Кроме того, действует профильный научно-производственный центр БАС. Сеть таких центров появится в разных регионах страны. Также в Нижегородской области внедрен экспериментальный правовой режим (ЭПР) для полетов дронов.

