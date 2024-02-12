Ход строительства новых станций метро и работу платформы "Лобачевский" обсудили в Гордуме Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

19 февраля в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству. Депутаты рассмотрели пять вопросов, в числе которых строительство новых станций метрополитена и работа платформы "Лобачевский".

По информации профильного департамента городской администрации, на платформе "Лобачевский" постоянно обновляются данные по подрядным организациям, актуализируется работа GPS-трекеров, установленных на коммунальной технике, прорабатываются вопросы внесения специализированной техники в систему "Монитор города Нижний Новгород". Также системой ведется учет хода уборки снега: фиксируются число работающей техники, объемы используемой песко-соляной смеси, а также противогололедных материалов и реагента, приводятся данные по функционированию станций снеготаяния. Проводится разработка сервиса для информирования жителей о движении трамваев с уведомлением через мобильное приложение "Мой Нижний Новгород".

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, попросил включить в данную систему избирательные округа депутатов и в оперативном режиме отражать запросы жителей.

"Платформа "Лобачевский" дает возможность широкой оценки индикаторов. В апреле заслушаем доклад профильного департамента городской администрации в части анализа и сравнения данных по прошлому периоду: сколько вывезено снега, как работают платные парковки, сколько техники, рабочих на дорогах в зимний период", – сказал председатель постоянной комиссии Станислав Прокопович.

В ходе заседания членам комиссии был представлен доклад по строительству новых станций метро. По информации Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей, начат процесс разработки и крепления котлована в тупиках за станцией "Горьковская", заключен муниципальный контракт на проектирование и строительство одной новой станции и линии метрополитена от станции "Буревестник" до станции "Сормовская".

"Мы понимаем, какое важное значение для города имеют три дополнительных станции метрополитена, поэтому держим вопрос хода строительства на контроле, рассматривая его ежеквартально. Заслушали руководителя ГУММиД. Доклад был очень емким. Работа непростая, с учетом необходимости решения сложнейших технических вопросов, связанных с вынесением коммуникаций, проведением дополнительных изыскательских мероприятий. Главное, что она ведется без срыва сроков", - прокомментировал Станислав Прокопович.

Относительно реализации планов по ремонту дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" он отметил, что подрядчики определены, необходимые средства заложены.

"Полагаю, что в этом году мы спокойно, без срыва сроков эту работу проведем", - подчеркнул председатель комиссии.