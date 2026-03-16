Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 марта 2026 17:27
Неосмысленная брань: невролог рассказал о синдроме Туретта и как с ним жить
16 марта 2026 17:05
Теперь официально: из Нижнего Новгорода стартуют прямые перелеты в Сербию
16 марта 2026 16:51
Первый форум аритмологов Приволжья прошел в Нижнем Новгороде
16 марта 2026 16:15
График социальных выплат: когда придут пособия и пенсии в апреле
16 марта 2026 15:36
Активисты "Единой России" передали очередную партии гуманитарного груза в зону СВО
16 марта 2026 15:23
В Нижегородской области наградили организаторов проекта "Архивное наследие"
16 марта 2026 15:12
Рейс в Санкт-Петербург задерживают в нижегородском аэропорту
16 марта 2026 14:06
Отчетно-программный форум "Есть результат!" состоялся в Ростове-на-Дону
16 марта 2026 13:50
1000 нижегородских ОКН планируют восстановить к 2030 году
16 марта 2026 13:10
Нижегородский ветеран трех войн Александр Смирнов погиб на СВО
16 марта 2026 16:51 Общество
Фото: минздрав Нижегородской области

В минувшие выходные в Нижнем Новгороде завершился первый форум аритмологов Приволжского федерального округа. Мероприятие длилось два дня, оно объединило более 450 медицинских специалистов – примерно 250 врачей участвовали в форуме очно, еще свыше 200 человек подключились к онлайн-трансляции. Участниками научных дискуссий стали не только аритмологи, но и кардиологи, терапевты, функциональные диагносты и кардиохирурги из двух десятков российских городов.

Организаторами мероприятия выступили министерство здравоохранения Нижегородской области, Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции, межрегиональная организация «Ассоциация врачей», а также городская клиническая больница №5 Нижнего Новгорода, НИИ – Специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени академика Б.А.Королева и Приволжский исследовательский медицинский университет.

Форум был призван объединить усилия медиков разных специальностей в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые остаются основной причиной смертности в мире. Эксперты уделили особое внимание проблеме внезапной сердечной смерти – ей был посвящен целый ряд докладов научной программы.

«Аритмология объединяет многих специалистов – от хирургов до терапевтов, и собрать всех на всероссийских съездах сложно. На нижегородской площадке мы устроили «плавильный котёл знаний», чтобы соединить опыт федеральных центров с работой тех, кто ведёт пациентов в регионах. Главное – это не просто прооперировать, а выявлять заболевания на раннем этапе и грамотно вести пациентов амбулаторно. Что касается статистики, Приволжский округ и Нижегородская область занимают второе место по ключевым показателям, уступая только столичным центрам. Мы надеемся, что благодаря таким встречам сможем оказывать помощь не хуже, а в чём-то и лучше других регионов», – отметил главный внештатный специалист-аритмолог Минздрава России по Приволжскому федеральному округу Владимир Щербенев.

Участники форума рассмотрели вопросы клинической и интервенционной аритмологии, спортивной кардиологии, применения искусственного интеллекта в здравоохранении. Ученые и практикующие врачи также обсудили новые методы диагностики, использование имплантируемых устройств и фармакотерапию, особенности ведения пациентов с сердечной недостаточностью, наследственными заболеваниями и многие другие темы.

Нижегородская область на форуме подтвердила свой статус одного из центров компетенций. Как подчеркнул главный внештатный специалист кардиолог-аритмолог регионального Минздрава Николай Шибанов, по итогам 2025 года в регионе выполнено более 1600 операций по поводу различных видов аритмий. Показатель имплантаций антиаритмических устройств составил примерно 500 вмешательств на миллион жителей, что выше среднероссийского уровня.

«Важным событием прошлого года стало открытие на базе Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Бориса Алексеевича Королева нового центра диспансерного наблюдения. Это один из этапов реализации флагманского регионального проекта «Квартал здоровья». Также в Нижегородской области открываются современные первичные сосудистые отделения и региональные сосудистые центры. Работа ведется в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», – рассказал Николай Шибанов.

Специалисты приняли участие в семинаре «Практическая аритмология», где использовались объемные модели сердца, магистральных сосудов и коронарных артерий. На мастер-классах с применением современных рентгеноконтрастных симуляторов врачи отрабатывали навыки диагностики и лечения нарушений ритма в условиях, максимально приближенных к реальным.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных