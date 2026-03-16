Первый форум аритмологов Приволжья прошел в Нижнем Новгороде

Фото: минздрав Нижегородской области

В минувшие выходные в Нижнем Новгороде завершился первый форум аритмологов Приволжского федерального округа. Мероприятие длилось два дня, оно объединило более 450 медицинских специалистов – примерно 250 врачей участвовали в форуме очно, еще свыше 200 человек подключились к онлайн-трансляции. Участниками научных дискуссий стали не только аритмологи, но и кардиологи, терапевты, функциональные диагносты и кардиохирурги из двух десятков российских городов.

Организаторами мероприятия выступили министерство здравоохранения Нижегородской области, Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции, межрегиональная организация «Ассоциация врачей», а также городская клиническая больница №5 Нижнего Новгорода, НИИ – Специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени академика Б.А.Королева и Приволжский исследовательский медицинский университет.

Форум был призван объединить усилия медиков разных специальностей в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые остаются основной причиной смертности в мире. Эксперты уделили особое внимание проблеме внезапной сердечной смерти – ей был посвящен целый ряд докладов научной программы.

«Аритмология объединяет многих специалистов – от хирургов до терапевтов, и собрать всех на всероссийских съездах сложно. На нижегородской площадке мы устроили «плавильный котёл знаний», чтобы соединить опыт федеральных центров с работой тех, кто ведёт пациентов в регионах. Главное – это не просто прооперировать, а выявлять заболевания на раннем этапе и грамотно вести пациентов амбулаторно. Что касается статистики, Приволжский округ и Нижегородская область занимают второе место по ключевым показателям, уступая только столичным центрам. Мы надеемся, что благодаря таким встречам сможем оказывать помощь не хуже, а в чём-то и лучше других регионов», – отметил главный внештатный специалист-аритмолог Минздрава России по Приволжскому федеральному округу Владимир Щербенев.

Участники форума рассмотрели вопросы клинической и интервенционной аритмологии, спортивной кардиологии, применения искусственного интеллекта в здравоохранении. Ученые и практикующие врачи также обсудили новые методы диагностики, использование имплантируемых устройств и фармакотерапию, особенности ведения пациентов с сердечной недостаточностью, наследственными заболеваниями и многие другие темы.

Нижегородская область на форуме подтвердила свой статус одного из центров компетенций. Как подчеркнул главный внештатный специалист кардиолог-аритмолог регионального Минздрава Николай Шибанов, по итогам 2025 года в регионе выполнено более 1600 операций по поводу различных видов аритмий. Показатель имплантаций антиаритмических устройств составил примерно 500 вмешательств на миллион жителей, что выше среднероссийского уровня.

«Важным событием прошлого года стало открытие на базе Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Бориса Алексеевича Королева нового центра диспансерного наблюдения. Это один из этапов реализации флагманского регионального проекта «Квартал здоровья». Также в Нижегородской области открываются современные первичные сосудистые отделения и региональные сосудистые центры. Работа ведется в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», – рассказал Николай Шибанов.

Специалисты приняли участие в семинаре «Практическая аритмология», где использовались объемные модели сердца, магистральных сосудов и коронарных артерий. На мастер-классах с применением современных рентгеноконтрастных симуляторов врачи отрабатывали навыки диагностики и лечения нарушений ритма в условиях, максимально приближенных к реальным.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.