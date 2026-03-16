Неосмысленная брань: невролог рассказал о синдроме Туретта и как с ним жить

Фото: freepik.com

Синдром Туретта — это редкое заболевание, при котором человек непроизвольно произносит нецензурные или оскорбительные слова. Это лишь один из симптомов, которые могут проявляться у людей с синдромом Туретта.

Как рассказал 360.ru руководитель реабилитационного центра "Доверие", врач-невролог Александр Комаров, заболевание связано с нарушением работы нервных клеток в глубоких структурах мозга — подкорковых ганглиях. Эти клетки регулируют психические функции, речь и движения. Речь формируется в нескольких отделах мозга: она зарождается в лобных долях, затем окрашивается эмоционально в лимбической системе. Этот процесс контролируется сознанием, психикой и моторикой органов речи.

У здоровых людей оба полушария мозга функционируют слаженно, и сознание фильтрует нецензурные слова в приличном обществе. Однако у людей с синдромом Туретта подкорковые ганглии работают нестабильно. Это приводит к тому, что нежелательные импульсы, связанные с генерацией речи, могут проходить через "бреши" в этих структурах мозга и проявляться в виде непроизвольных высказываний и ругани. Такие высказывания часто возникают в моменты эмоционального напряжения.

Специалист подчеркнул, что заболевание наследственное, и оно связано с неврологическими состояниями, которые можно сравнить с коротким замыканием в мозге.

В детском возрасте синдром Туретта может проявляться в виде различных симптомов: постоянное шмыгание носом или непроизвольные движения. Если такие состояния регулярно повторяются и не пропадают после отдыха или физической активности, родителям следует обратиться к неврологу.

Полностью избавиться от синдрома Туретта невозможно, но можно уменьшить частоту симптомов. Для этого используются аутотренинги, контроль эмоций и лекарства. Также важно адаптироваться к окружающей среде и предупреждать окружающих о возможных проявлениях заболевания.

При неярко выраженном синдроме Туретта человек может нормально общаться и вести полноценную жизнь. Однако даже высокоинтеллектуальные люди, включая академиков, могут столкнуться с этой проблемой. Синдром Туретта не влияет на интеллект, уточнил Комаров.

