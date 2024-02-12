Обвиняемым в мошенничестве при благоустройстве нижегородского парка "Швейцария" назначили условный срок Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд вынес приговор двум представителям АО "Группа компаний "ЕКС", похитившим 39 млн рублей при благоустройстве парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В суде было установлено, что в июле 2020 года МКУ "ГлавУКС" заключило контракт с АО "Группа компаний "ЕКС" по благоустройству парка. С мая по ноябрь 2021 года подсудимые, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников муниципального учреждения и департамента финансов Нижнего Новгорода уложили резиновое покрытие на территории парка меньшей толщины, чем указано в проекте благоустройства.

Таким способом они похитили более 39 млн рублей, выделенных из бюджета. На обвиняемых завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере").

В настоящее время подрядчик полностью погасил ущерб.

Суд приговорил представителей подрядной организации к четырем годам условно с испытательным сроком 5 лет и штрафу по 900 тысяч рублей.

Напомним, два кафе в парке "Швейцария" возобновили работу после пожара.