Десятки нижегородцев уже стали участниками акции "Добросовестный плательщик" Общество

Более 140 нижегородцев уже зарегистрировались для участия в акции "Добросовестный плательщик" и стали претендентами на получение призов за своевременную оплату коммунальных услуг АО "Теплоэнерго". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для участия в акции необходимо до 29 февраля зарегистрировать заявление об участии в Личном кабинете для физических лиц на официальном сайте www.teploenergo-nn.ru и в дальнейшем оплачивать коммунальные услуги за отопление и горячее водоснабжение вовремя и в полном объеме на протяжении всего времени проведения акции – до 10 июня 2024 года.

Среди участников акции с 17 по 19 июня 2024 года будет проведен розыгрыш 50 подарочных карт одной из торговых сетей. Информация о победителях (номера лицевых счетов) будет опубликована на официальном сайте www.teploenergo-nn.ru. Также информация о выигрыше будет направлена победителям через Личный кабинет и продублирована письмом на адрес электронной почты.

Подробности на официальном сайте АО "Теплоэнерго" в разделе "Акции". Участниками акции могут стать жители - потребители услуг АО "Теплоэнерго", которые не имеют просроченных задолженностей на момент регистрации заявления об участии.