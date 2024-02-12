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Общество

Десятки нижегородцев уже стали участниками акции "Добросовестный плательщик"

21 февраля 2024 12:28  [94] Общество

Более 140 нижегородцев уже зарегистрировались для участия в акции "Добросовестный плательщик" и стали претендентами на получение призов за своевременную оплату коммунальных услуг АО "Теплоэнерго". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для участия в акции необходимо до 29 февраля зарегистрировать заявление об участии в Личном кабинете для физических лиц на официальном сайте www.teploenergo-nn.ru и в дальнейшем оплачивать коммунальные услуги за отопление и горячее водоснабжение вовремя и в полном объеме на протяжении всего времени проведения акции – до 10 июня 2024 года.

Среди участников акции с 17 по 19 июня 2024 года будет проведен розыгрыш 50 подарочных карт одной из торговых сетей. Информация о победителях (номера лицевых счетов) будет опубликована на официальном сайте www.teploenergo-nn.ru. Также информация о выигрыше будет направлена победителям через Личный кабинет и продублирована письмом на адрес электронной почты.

Подробности на официальном сайте АО "Теплоэнерго" в разделе "Акции". Участниками акции могут стать жители - потребители услуг АО "Теплоэнерго", которые не имеют просроченных задолженностей на момент регистрации заявления об участии.

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Теги:
Теплоэнерго
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