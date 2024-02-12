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Экономика

"Волгаэнерго" уверенно проходит отопительный период, обеспечивая жителей Автозаводского и Ленинского районов надежным теплоснабжением

21 февраля 2024 18:34  [94] Экономика

Генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко 21 февраля на заседании комиссии по городскому хозяйству Думы Нижнего Новгорода рассказал о ходе отопительного периода 2023 – 2024 годов в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода.

В докладе было отмечено, что Автозаводская ТЭЦ и котельные компании "Генерация тепла" (входит в группу "Волгаэнерго") соблюдают температурные режимы и графики. При этом все технологические задачи решаются в нормативные сроки.

Также в ходе заседании комиссии Виталий Гаврюшенко рассказал, что на ремонтную программу в 2023 году было направлено свыше 259 млн рублей. Кроме того, компания привлекла дополнительное финансирование в размере 68 млн рублей из "Фонда развития территорий". Все это в совокупности позволило предприятию заменить почти 21 км тепловых сетей в 2023 году.

"До окончания сезона еще несколько месяцев, но уже сейчас мы можем констатировать снижение аварийности в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом это связано с эффективной подготовкой к отопительному периоду. Этого удалось добиться за счет увеличения объема перекладки изношенных сетей и замены устаревшего оборудования. Немаловажное значение здесь имеют и гидравлические испытания теплоцентрали, позволяющие устранить недостатки до начала отопительного сезона", - добавил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Кроме того, в рамках доклада он сообщил, что на предприятии "Теплосети" сформировано 16 ремонтных бригад, а специалисты компании полностью обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами. Аварийно-диспетчерские службы, работают в круглосуточном режиме и имеют возможность использовать системы мониторинга теплоснабжения двух городских районов. Это позволяет не только контролировать ключевые параметры, но и предотвращать возможные технологические нарушения. 

 

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