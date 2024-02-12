Свет и вода точечно отключены в четырёх районах Нижнего Новгорода 22 февраля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 22 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе в течение дня будут происходить непродолжительные отключения электричества в Кузнечихе. Так, с 9:00 до 12:00 света не будет на бул. 60-летия Октября, 6а, 12а, 12, 14; ул. Маршала Рокоссовского, 5, 7, 9, 11, 13; с 11:00 до 14:00 - на ул. Маршала Рокоссовского, 8к1, 8к2, 8к3; с 12:00 до 15:00 - на ул. Ванеева, 116, 247, 247/1; ул. Маршала Рокоссовского, 10; с 14:00 до 17:00 - на ул. Маршала Рокоссовского, 15; с 10:00 до 17:00 - на ул. Козицкого, 1к2 ( жилой дом и клуб "Олимп").

Кроме того, с 9:07 до 17:00 были обесточены дома на Сахарном долу и Щёлоковском хуторе: ул. Врубская, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Гейне, 1-10, 11-25 (нечет.); ул. Горбатовская, 1-17 (нечет.), 18-31а, 32-58 (чет.); ул. Охотничья - все дома; Щёлковский хутор, 1, 3, 5, 7, 9.

Также сообщается об отключении холодной воды с 10:00 до 22:00 по адресам: ул. Невзоровых, 49, ул. Дунаева, 8, ул. Ижорская,18.

В Сормовском районе с 9:00 до 15:00 свет отключат по адресам: ул. Карпинского, 11-29 (нечет.), 30-42, 48, 50, 52; ул. Красных Зорь, 108, 192-209.

С 9:00 до 17:00 без света останутся дома в Высокове: ул. Александра Невского,1-58; ул. Богатырская, 1-37; ул. Боровая, 1-41; ул. Добровольцев, 1-45; ул. Танкистов, 29-37 (нечет.).

В Нижегородском районе на ул. Богдановича, 7 с 9:00 до 13:00 будет отключено центральное отопление. На ул. Усилова, 1/3, 4, 5, 7 с 9:00 до 13:00 не будет горячей воды.

В Канавинском районе с 10:00 до 14:00 отключат горячую воду на ул. Тонкинской, 5 и бул. Мира,10.