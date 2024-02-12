Cбор заявок на конкурс общественных инициатив "СВЕТИ"
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
Строительство обхода Балахны планируется начать в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2024 17:20  [123] Прокуратура внесла представление директору "Нижэкология-НН" за невывоз мусора
24 февраля 2024 16:43  [135] Нижегородские школьники смогут принять участие в проекте "Сириуса" по ИИ
24 февраля 2024 16:05  [156] Около 4500 лифтов заменят в многоквартирных домах Нижегородской области
24 февраля 2024 14:03  [196] Модернизация Нижегородской станции аэрации завершится в 2024 году
24 февраля 2024 13:23  [244] ГЖИ оштрафовало ДУКи в Нижнем Новгороде на 1,2 млн рублей
24 февраля 2024 12:25  [207] Водителям в Нижегородской области могут увеличить штраф за отказ от прохождения весогабаритного контроля
24 февраля 2024 12:15  [191] Участники СВО встретились с молодежью Нижнего Новгорода в Штабе общественной поддержки
23 февраля 2024 17:46  [348] Тысячи нижегородцев приняли участие в акции "Тепло для Героя"
23 февраля 2024 16:51  [343] Акции ко Дню защитников Отечества проходят в Нижегородской области
23 февраля 2024 15:13  [385] Профориентационное мероприятие для безработных проведут в Варнавине
Общество

Свет и вода точечно отключены в четырёх районах Нижнего Новгорода 22 февраля

22 февраля 2024 09:45  [395] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 22 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе в течение дня будут происходить непродолжительные отключения электричества в Кузнечихе. Так, с 9:00 до 12:00 света не будет на бул. 60-летия Октября, 6а, 12а, 12, 14; ул. Маршала Рокоссовского, 5, 7, 9, 11, 13; с 11:00 до 14:00 - на ул. Маршала Рокоссовского, 8к1, 8к2, 8к3; с 12:00 до 15:00 - на ул. Ванеева, 116, 247, 247/1; ул. Маршала Рокоссовского, 10; с 14:00 до 17:00 - на ул. Маршала Рокоссовского, 15; с 10:00 до 17:00 - на ул. Козицкого, 1к2 ( жилой дом и клуб "Олимп").

Кроме того, с 9:07 до 17:00 были обесточены дома на Сахарном долу и Щёлоковском хуторе: ул. Врубская, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Гейне, 1-10, 11-25 (нечет.); ул. Горбатовская, 1-17 (нечет.), 18-31а, 32-58 (чет.); ул. Охотничья - все дома; Щёлковский хутор, 1, 3, 5, 7, 9.

Также сообщается об отключении холодной воды с 10:00 до 22:00 по адресам: ул. Невзоровых, 49, ул. Дунаева, 8, ул. Ижорская,18.

В Сормовском районе с 9:00 до 15:00 свет отключат по адресам: ул. Карпинского, 11-29 (нечет.), 30-42, 48, 50, 52; ул. Красных Зорь, 108, 192-209.

С 9:00 до 17:00 без света останутся дома в Высокове: ул. Александра Невского,1-58; ул. Богатырская, 1-37; ул. Боровая, 1-41; ул. Добровольцев, 1-45; ул. Танкистов, 29-37 (нечет.).

В Нижегородском районе на ул. Богдановича, 7 с 9:00 до 13:00 будет отключено центральное отопление. На ул. Усилова, 1/3, 4, 5, 7 с 9:00 до 13:00 не будет горячей воды.

В Канавинском районе с 10:00 до 14:00 отключат горячую воду на ул. Тонкинской, 5 и бул. Мира,10.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph