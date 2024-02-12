Итоги работы Молодежного совета АПЗ подвели на отчетно-выборной конференции Общество

Итоги работы Молодежного совета (МС) Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина подведены на отчетно-выборной конференции в феврале.

Молодежь АПЗ – это бренд

Председатель МС АПЗ Артём Канашкин представил отчет о работе за прошедший год, рассказал о планах на 2024 год и еще раз презентовал мотивационную программу для ребят, которые принимают активное участие в жизни Совета, а также реализуют собственные проекты или мероприятия.

Программа лояльности была запущена в 2021 году. Срок ее действия – три года. Первая группа активистов завершила участие в программе, и в конце года каждый получит выплату в размере 90 тысяч рублей.

Очередные сертификаты молодым приборостроителям вручил генеральный директор Андрей Капустин.

"Вы вносите движение в заводскую жизнь, создаете связь между работой и свободным временем, которое заполняете полезными делами. За эти годы вы сделали Молодежный совет настоящим брендом, его знают в городе и области. Это серьезное достижение всего вашего дружного коллектива. Многие, кто не работает на заводе, интересуются, чем занимается молодежь АПЗ, потому что во всех соцсетях видны мероприятия, которые вы проводите. Работники отдела кадров неоднократно говорили, что на собеседованиях кандидаты нередко заявляли, что пришли устраиваться в том числе и потому, что слышали про активную общественную жизнь на предприятии. Приятно видеть итоги вашей деятельности. Желаю в 2024 году развития всех направлений. Спасибо за работу!", - сказал гендиректор АПЗ.

Положительно оценил работу МС и директор по персоналу и общим вопросам – заместитель генерального директора Константин Аргентов:

"Плюсы системы, выстроенной МС, в том, что у каждого проекта есть свой куратор, свой ведущий, вокруг которого собирается команда. Благодарю ребят, которые ведут за собой", - сказал он.

Третий пошел

На отчетно-выборной конференции прошла процедура выборов председателя МС. Единогласным решением делегатов Артём Канашкин переизбран еще на два года.

"Спасибо за оказанное доверие и за возможность возглавлять нашу большую команду. Рад, что сегодня еще одна семерка активистов получает первые сертификаты. Наша программа работает! Молодежная политика на предприятии не замыкается на одном человеке, она многополярная. У нас много лидеров, которые ведут работу по своим направлениям и привлекают к ним близких по духу людей", - сказал председатель МС АПЗ.

Друзей становится больше

Еще одна добрая традиция – награждение памятным знаком "Друг Молодежного совета". Его вручают руководителям предприятия, которые оказывают всестороннюю поддержку деятельности МС. В этот раз знаков удостоены директор по производству – заместитель генерального директора Алексей Телегин, заместитель коммерческого директора по гражданской продукции Светлана Кремнёва, начальник отдела социальной культуры и быта Вадим Карпычев и его заместитель Николай Знатнин.

Мероприятия заводской молодежи ориентированы на всех работников АПЗ и являются важной частью его социальной политики. Вступить в МС и стать участником программы лояльности может любой инициативный молодой приборостроитель. Присоединяйтесь!

Мнение

Татьяна Фролкина, специалист по персоналу:

"В МС я вступила сразу, как пришла на предприятие. Мне интересны социальная работа и информационное направление. Здорово, что есть программа сертификатов, как одна из форм поощрения руководством молодых заводчан, у которых "горят глаза". АПЗ для меня – это больше, чем работа".

Текст: Екатерина Ядрова. Фото: Александр Барыкин