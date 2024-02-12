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Культура и отдых

Штаб Захара Прилепина и нижегородское правительство направили агитбригады в зону СВО

22 февраля 2024 17:40  [427] Культура и отдых

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Штаб Захара Прилепина и правительство Нижегородской области направили действующие агитбригады в зону СВО в преддверии 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Поездки творческих коллективов будут проходить при активном участии Центра "Пешков", министерства культуры региона и единого патриотического центра "Авангард".

Артисты в составе агитбригад в канун Дня защитника Отечества отправились в зону СВО, чтобы поздравить нижегородских военнослужащих с праздником и вручить портативные кинотеатры для использования в расположениях. С этого момента агитбригады будут выезжать в зону СВО каждый месяц и станут работать во всех подразделениях, где служат нижегородцы, а также направляться в другие подразделения.

Глава региона Глеб Никитин считает, что проект станет значимой частью системы поддержки участников СВО от Нижегородской области.

"Мы постоянно находимся на связи с командованием частей, встречаемся с бойцами. Знаем, что моральная поддержка не менее важна, чем другие составляющие. У ребят появляется возможность послушать и посмотреть выступления, а также пообщаться с авторами и артистами", рассказал губернатор.

Напомним, участники СВО встретились с нижегородской молодежью в Штабе общественной поддержки.

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Теги:
Концерты СВО
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