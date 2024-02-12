Нижегородские эксперты высказались о позиции Глеба Никитина по запретному списку книг Общество

Члены нижегородского эксперт-клуба прокомментировали позицию губернатора Глеба Никитина о запретном списке книг, сообщает pravda-nn.ru.

Эмоциональное высказывание главы региона в Telegram-канале о некоем списке литературы, которую необходимо запретить, оценили эксперты.

Так, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов отметил, что запрет литературы является ни чем иным, как враждебным отношением к просвещению и науке.

"Истории человеческой культуры такие явления, увы, хорошо знакомы. Были времена, когда скульптурам срубали половые органы, заляпывая дыры фиговыми листочками. Были времена, когда сжигали книги, картины, украшения, музыкальные инструменты и эти "священные костры очищения" хорошо помнят площади многих европейских столиц. Да что там книги и картины, достаточно вспомнить Джордано Бруно…", - напомнил Евгений Семенов.

Старший научный сотрудник НИИ проблем социального управления Андрей Самсонов называет саму идею запрета определенной литературы не государственным решением.

"Есть хорошая русская пословица, звучащая крайне неполиткорректно: "Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт". Она имеет аналоги во многих языках мира и почти везде означает только одно — "слепое усердие только вредит" (немецкий аналог отечественного выражения). В данном случае все по крайней мере выглядит так, что мы имеет дело не с "закручиванием гаек", а с "издержками демократии", когда субъекты коммерческой деятельности начинают самостоятельно трактовать законодательство, исходя из парадигмы, выведенной ещё Салтыковым-Щедриным" - напомнил эксперт.

Социолог Александр Прудник считает, что появление в публичном пространстве списка запрещенных произведений мировой литературы является преднамеренной провокацией.

"Для этого была специально избрана наиболее издевательская и унизительная для страны форма. Была предпринята попытка выставить Россию страной, которая является наследницей самых мрачных эпох в истории Европы: индексы запрещенных книг, сжигание на кострах "вредоносной" литературы и т.д. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что данная провокация является частью целенаправленной кампании информационной войны, которую проводят западные страны против России" - резюмировал эксперт.

Ранее нижегородские эксперты прокомментировали отказ в регистрации четырем кандидатам на выборах президента.