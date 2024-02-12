Очередная партия гумпомощи от нижегородского Заксобрания отправлена в зону СВО Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Накануне Дня защитника Отечества очередная партия гуманитарной помощи от Законодательного Собрания Нижегородской области отправилась в Мининский танковый батальон.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, сопровождает груз сотрудник аппарата регионального парламента Олег Андерсон.

В этот раз в зону проведения специальной военной операции отвезут порядка четырёх тысяч химических грелок, амуницию, огнеупорные комбинезоны для танкистов, произведённые в Нижегородской области, "глушилки" для дронов.

"Отправляем также дополнительную партию танковых ключей. Выполняем просьбу нижегородских бойцов, которую озвучили их жёны на встрече с председателем регионального парламента Евгением Люлиным", - отметил депутат Законодательного Собрания, руководитель аппарата Максим Ребров.

Патриотическую работу Олега Андерсона отметили и активисты движения "Волонтёры Победы". В канун праздника они вручили сотруднику Законодательного Собрания памятные подарки и устроили для него небольшой концерт. Заниматься отправкой гуманитарной помощи для Донбасса Олег Андерсон начал ещё десять лет назад. После начала СВО он уходил на фронт добровольцем.

"Радует, что к нашему общему делу всё активнее подключаются неравнодушные нижегородцы, жители других регионов. Отвозить гуманитарную помощь в подшефные военные части очень часто помогают байкеры", - поделился Олег Андерсон.

Свой вклад в поддержку военнослужащих вносят и обычные жители. Сбором и отправкой гуманитарной помощи при поддержке Законодательного Собрания вот уже полтора года занимается группа предпринимателей во главе с Александром Евдокимовым. Нижегородцы получают списки необходимого из воинских частей, и на своём транспорте везут бойцам продукты питания, предметы быта, инструменты. В этот раз вместе с гуманитарным грузом в Луганскую Народную Республику отправился автомобиль "Нива", подготовленный для боевых условий.

"Также везём демисезонный камуфляж, обувь, генераторы, точильные станки, медикаменты. Безусловно, сейчас важно создать для наших бойцов ощущение праздника, поэтому мы отправляем для них приятные подарки, которые бы напоминали им о семейном уюте", - рассказал Александр Евдокимов.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин встретился с женами бойцов СВО.