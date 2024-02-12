Ленинский район Нижнего Новгорода отметил 89-летие Политика

фото: пресс-служба Ленинского района Нижнего Новгорода

Ленинский район Нижнего Новгорода отметил 89-летие. Об этом сообщили в районной администрации.

По торжественному случаю был проведён праздничный концерт. Гостями праздника стали граждане, внёсшие существенный вклад в развитие района.

"Это праздник для тех, кто связал свою судьбу с Ленинским районом, живёт его настоящим и будущим, стремится сделать его лучше и вносит значительный вклад в его развитие и процветание", - обратился к присутствовавшим глава района Сергей Лукоянов.

Чиновник отметил, что с каждым годом в районе улучшается качество и условия жизни.

Коллективам местных предприятий и учреждений, а также людям, участвующим в охране общественного порядка и безопасности были вручены благодарственные письма за добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие Ленинского района.

Напомним, Сергей Лукоянов был назначен главой Ленинского района в начале февраля.

"Значительную часть своей работы занимался хозяйственными вопросами, не один крупный проект на Автозаводе был реализован при его участии", - прокомментировал глава города Юрий Шалабаев.