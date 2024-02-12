Кинофестиваль "Черноречье Фест" во второй раз проходит в Дзержинске Культура и отдых

фото: администрации Дзержинска

II Открытый российский фестиваль отечественного кино "Черноречье Фест" проходит в Дзержинске. Об этом сообщили в администрации города.

Торжественная церемония открытия состоялась во Дворце культуры химиков. Ведущими церемонии стали заслуженная артистка РФ, диктор Татьяна Судец, актеры театра и кино Максим Колосов и Елена Захарова. Глава Дзержинска Иван Носков поздравил всех со сцены с открытием фестиваля.

"Рад приветствовать зрителей и гостей на открытии второго всероссийского фестиваля "Черноречье Фест"! Уверен, что он будет не менее ярким, интересным и зрелищным, чем первый. Мне бы хотелось, чтобы все наши гости искренне полюбили наш город, хотя я понимаю, что за три дня кинофестиваля это вряд ли возможно. Дзержинск – очень интересный и красивый город, но со своим непростым характером, и его нужно поближе узнать. Поэтому приглашаю вас приезжать к нам почаще просто в гости! А всем зрителям хочу пожелать новых эмоций и впечатлений. И давайте встретим наших гостей так, как мы умеем – тепло и душевно!" - обратился к зрителям Иван Носков.

На сцену в рамках церемонии открытия кинофестиваля вышли заслуженная артистка РФ Любовь Руденко, директор кинофестиваля "Черноречье Фест" Сергей Балашов, актеры театра и кино Алина Балахонова, Кирилл Запорожский, Пауль Орлянский, Станислав Беляев, Николай Иванов, актер, певец и музыкант Иван Лару, финалист проекта "Фабрика звезд" Антон Зацепин, победитель конкурса "Фактор А" Сергей Савин, а также певец, композитор, телеведущий и актер Дмитрий Нестеров, хорошо запомнившийся дзержинцам по первому кинофестивалю. Участник пятого сезона проекта "Танцы" Вахтанг Хурцилава подарил зрителям танцевальный номер, а уже сегодня он проведет в Дзержинске первый мастер-класс.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина, которая впервые стала гостем кинофестиваля, в этом году отмечает не только 65 лет в кинематографе, но и свой личный юбилей. На память о Дзержинске и о "Черноречье Фест" директор кинофестиваля Сергей Балашов вручил ей статуэтку в виде Шуховской башни.

Завершился концерт новым гимном кинофестиваля "Черноречье Фест", который специально к церемонии открытия написала певица и композитор Екатерина Семенова. Символичная кинофестивальная хлопушка ознаменовала, что "Черноречье Фест" в Дзержинске официально открыт.

"С первой нашей встречи пролетел целый год, немалую его часть мы посвятили подготовке ко второму кинофестивалю "Черноречье Фест". Она не была легкой, но абсолютно точно еще раз показала, что нет ничего важнее крепкой команды. Кинофестивалями, в том числе за пределами России, я занимаюсь уже сорок лет. И могу сказать, что самое главное: в каждом городе, в каждом регионе найти свою "изюминку". Мне кажется, в Дзержинске мы ее нащупали, на закрытии об этом обязательно расскажем. Пока же не могу не восхититься тем, как вы встречаете каждого артиста! Им очень важна ваша поддержка на всех мероприятиях, поэтому обязательно приходите", - сказал президент кинофестиваля "Черноречье Фест" Сергей Новожилов.

Основным событием ближайших трех дней станет конкурс короткого и полного метра в Центральном городском кинотеатре им. Изольды Извицкой. В общей сложности членам жюри во главе с кинорежиссером, продюсером, заслуженным деятелем искусств РФ Дмитрием Месхиевым и актрисой, кинорежиссером Полиной Ольденбург предстоит отсмотреть 22 фильма. Еще шесть кинокартин, представленных в конкурсе короткого метра для всей семьи, оценят сами зрители.

Чтобы как можно больше гостей смогли увидеть церемонию открытия кинофестиваля "Черноречье Фест", в группе администрации города Дзержинска велась прямая трансляция из Дворца культуры химиков.

Доступна запись прямого эфира церемонии.