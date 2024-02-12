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Более 750 компаний воспользовалось услугами нижегородского ЦПЭ в 2023 году

25 февраля 2024 11:44  [189] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 750 компаний региона воспользовалось услугами центра поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ НО) за 2023 год в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство»".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, одной из важнейших задач регионального центра поддержки экспорта является увеличение объемов внешней торговли компаний с дружественными странами.

"Для этого в регионе реализуется комплекс мер поддержки в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт", в который входят обучающие программы, организация льготного участия компаний в международных бизнес-миссиях и выставках, размещение продукции экспортеров на электронных торговых площадках. Кроме того, ЦПЭ проводит в регионе информационную и консультационную работу по продуктам Российского экспортного центра. Всего за 2023 год специалисты оказали почти 2000 таких услуг", - рассказал Максим Черкасов.

Министр добавил, что нижегородские компании также могут получить услугу по поиску покупателей своей продукции в Республике Беларусь.

"Специалисты ЦПЭ НО проводят анализ товарного ассортимента региональных предприятий, изучают программы закупок белорусских компаний и подбирают потенциальных покупателей региональной продукции. Эта услуга позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства установить контакты с зарубежными партнерами, расширить свою клиентскую базу и увеличить объем продаж", – рассказал министр.

В услугу также входят сопровождение переговорного процесса, консультирование по условиям экспорта товаров и услуг, формирование коммерческих предложений, а также пересылка пробной партии продукции. Воспользоваться услугой могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженностей по налогам и сборам. Подать заявку можно по ссылке.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки ЦПЭ НО можно по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Ранее нижегородских предпринимателей пригласили участвовать в акселерационной программе "Экспортный форсаж". Участие в программе бесплатное, для регистрации необходимо в срок до 15 марта направить заявку с указанием данных компании в Центр поддержки экспорта.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта МСП. На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
МСП Предприниматели Экспорт
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