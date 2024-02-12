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Общество

Свыше 3 млн избирателей подали заявки на участие в ДЭГ

26 февраля 2024 13:51  [90] Общество
Уже более 3 млн россиян оставили на портале Госуслуг заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Актуальные данные озвучила пресс-служба Минцифры.

Согласно информации, активнее всего заявления подают Московская область, Ростовская область и Алтайский край, а также Чувашия и Свердловская область. Всего в ДЭГ будут участвовать 28 регионов.

Избиратели Нижегородской области, по данным на 20 февраля, подали 133 680 заявлений. Избирательным правом в регионе, напомним, наделены 2 483 405 человек.

Приём заявлений для участия в ДЭГ стартовал 29 января и продлится до 11 марта включительно.

Для подачи заявки необходимо зайти на портал "Госуслуги" и ввести свои данные в заявлении, которое появится при нажатии на баннер "Дистанционное электронное голосование".

Само голосование пройдёт на портале vybory.gov.ru с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.

Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта

В бюллетенях будут фамилии четырёх кандидатов: самовыдвиженца Владимира Путина, главы ЛДПР Леонида Слуцкого от ЛДПР, представителя партии "Новые люди" Владислава Даванкова и Николая Харитонова от КПРФ.

Как сообщил телеканал "360", в России 25 февраля стартовало досрочное голосование: оно началось в труднодоступных и отдалённых местах, а также на судах, которые в основные дни выборов будут находиться в плавании. Досрочное голосование продлится до 14 марта.

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Теги:
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