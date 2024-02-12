Свыше 3 млн избирателей подали заявки на участие в ДЭГ

Приём заявлений для участия в ДЭГ стартовал 29 января и продлится до 11 марта включительно.
Для подачи заявки необходимо зайти на портал "Госуслуги" и ввести свои данные в заявлении, которое появится при нажатии на баннер "Дистанционное электронное голосование".
Само голосование пройдёт на портале vybory.gov.ru с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.
Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта.
В бюллетенях будут фамилии четырёх кандидатов: самовыдвиженца Владимира Путина, главы ЛДПР Леонида Слуцкого от ЛДПР, представителя партии "Новые люди" Владислава Даванкова и Николая Харитонова от КПРФ.Как сообщил телеканал "360", в России 25 февраля стартовало досрочное голосование: оно началось в труднодоступных и отдалённых местах, а также на судах, которые в основные дни выборов будут находиться в плавании. Досрочное голосование продлится до 14 марта.
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