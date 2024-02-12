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Бизнес

Более чем на 70% увеличилась скорость работы у нижегородского производителя жгутов проводов при консультационной поддержке ФЦК

26 февраля 2024 15:15  [164] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Консультационная поддержка Федерального центра компетенций (ФЦК) позволила на 70% увеличить скорость работы на нижегородском производстве жгутов проводов ООО "Завод Инком". Внедрение бережливых технологий на предприятиях ведется в рамках национального проекта "Производительность труда".

В течение полугода после вступления в нацпроект на предприятии работают специалисты ФЦК или РЦК. Они вместе с сотрудниками выбирают один из потоков на производстве и оптимизируют его работу в соответствии с принципами бережливого производства. После этого специалисты в течение трех лет оказывают консультационную поддержку предприятию при тиражировании практик на другие участки.

"После завершения работы на пилотном участке эксперты продолжают консультировать компанию онлайн. Специалисты следят за результатами внедрения бережливых технологий и помогают стабилизировать различные процессы, которые компания запускает уже самостоятельно. Они также готовы помочь с внедрением инструментов нацпроекта "Производительность труда" при открытии новых производственных площадок", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

"Завод Инком" работает как с массовыми поставками, например, для люксовых отечественных автомобилей ООО "Аурус", сельхозтехники ООО "Ростсельмаш" и бульдозеров тракторного завода "ДСТ-Урал", так и по индивидуальным заказам.

"Завод стал участником нацпроекта в 2020 году. В период очной работы экспертов компания увеличила выработку на 25% и ускорила работу на 80% на участке нарезки жгута. При этом у предприятия есть запрос на постоянное увеличение объемов и качества производства продукции. Так, за три года консультационной работы экспертов ФЦК команда предприятия внедрила бережливые технологии на производстве силовых жгутов проводов. На этом участке выработка выросла на 16%, а скорость работы на 72%", - отметил министр.

Старший руководитель проектов ФЦК Алексей Голубев отметил, что за годы сотрудничества с центром компетенций завод "Инком" стал образцовой площадкой для демонстрации принципов работы бережливого производства.

"Мы регулярно проводим различные мероприятия для компаний-участников нацпроекта "Производительность труда" на базе завода. Благодаря выстроенным принципам работы и высокой заинтересованности руководителей и сотрудников компании в передаче знаний, предприятие стало одним из флагманов внедрения производственной системы в Нижегородской области", - поделился Алексей Голубев.

По словам директора "Завода Инком" Александра Сколкова, за годы успешного применения инструментов нацпроекта "Производительность труда" стало понятно, что главной ценностью являются работники предприятия и их желание развиваться.

"За 2023 год повышение квалификации в сфере применения инструментов бережливого производства прошло более 100 наших сотрудников. Командная работа, возможность каждого участника процесса озвучить проблему и участвовать в поиске решения дали позитивный эффект для увеличения количества рационализаторских предложений. За прошлый год оно возросло на 10%, а принятых и утвержденных - на 40%", - рассказал директор.

Он отметил, что продуктивная работа всех звеньев команды приносит качественный результат.

"Одним из прорывов стала оптимизация информационных потоков и внедрение адаптивного управления производством с применением технологий искусственного интеллекта и мультиагентных систем. Эти технологии является собственной разработкой наших инженеров", - поделился Александр Сколков.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" являются 252 предприятия региона.

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда Производство
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