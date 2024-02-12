Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Строительство обхода Балахны планируется начать в 2024 году
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
27 февраля 2024 11:04  [112] ОМК поддержала открытие выставки в Государственном историческом музее
26 февраля 2024 16:53  [450] Теплоход "Николай Жарков" выйдет в навигацию из сормовской акватории в 2025 году
26 февраля 2024 11:55  [270] Здание театра кукол в Дзержинске отремонтируют за 54 млн рублей
26 февраля 2024 10:35  [376] Судно XIX века, построенное в Сормове, поднимут со дна Азовского моря
24 февраля 2024 10:37  [637] Особняк купца Заплатина в центре Нижнего Новгорода отреставрируют за 65 млн рублей
23 февраля 2024 16:04  [777] Литературный вечер "Сквозь призму времени" состоится 24 февраля
23 февраля 2024 12:17  [637] Кинофестиваль "Черноречье Фест" во второй раз проходит в Дзержинске
22 февраля 2024 18:21  [653] Определились нижегородцы - победители конкурса военно-патриотической песни "Во славу Отечества"
22 февраля 2024 17:40  [652] Штаб Захара Прилепина и нижегородское правительство направили агитбригады в зону СВО
22 февраля 2024 13:33  [596] Выставка бразильских фотографов открылась в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

ОМК поддержала открытие выставки в Государственном историческом музее

27 февраля 2024 11:04  [112] Культура и отдых

Фото: Вячеслав Хабаров

В Государственном историческом музее открыли новую выставку "Сокровища полковых музеев", где представлены реликвии военной истории из полковых музеев, офицерских собраний и личных коллекций – всего более 400 предметов. Выставка "Сокровища полковых музеев" стала уже седьмым совместным проектом ГИМ и группы ОМК.

Выставка "Сокровища полковых музеев" позволит прикоснуться к героической истории российской императорской армии и флота с XVIII века до 1917 года и впервые увидеть в одном пространстве уникальные реликвии из собрания Государственного исторического музея.

Масштабный выставочный проект Исторического музея охватывает четыре темы: "Полковые традиции", "Офицерское собрание", "Под высочайшим шефством", "Боевой путь и герои полка". Среди экспонатов посетители увидят "полковое" серебро, шефские мундиры, георгиевские знамена, коллективные и именные награды, орденские сервизы, иконы-реликвии и походную церковную утварь.

"Новый выставочный проект ставит своей целью предоставить посетителю возможность через мемориальные предметы получить уникальный опыт прикосновения к героической истории русской императорской армии и флота. Особое место на выставке отведено теме, посвященной героям и боевому пути ряда воинских частей. Батальная живопись, коллективные награды, трофеи – все это свидетельства славных страниц военной истории нашего государства", - отметил генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

"Исторический музей продолжает свою важную миссию – просвещения общества и воспитания духа патриотизма на примерах истинного служения и верности Отечеству. Сегодня эта важная работа приобретает особый смысл и значение. Невозможно любить свою страну без знания ее истории и культуры. Выставка в Историческом музее откроет для посетителей славные страницы нашего прошлого, неразрывную связь с которым нам особо важно чувствовать сегодня", - отметил на открытии выставки специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Для нас важно сохранять наследие, культурные традиции и героическую память и отрадно иметь возможность опираться на экспертизу специалистов Государственного исторического музея в этой работе. Со своей стороны, мы поддерживаем выставочные проекты ГИМа, чтобы дать возможность еще большему числу людей соприкоснуться с историей страны, открыть новые факты, ближе познакомиться с героями нашего Отечества", - сказала директор по коммуникациям, бренду и корпоративной социальной ответственности группы ОМК Мария Курносова.

Ранее сообщалось, что Выксу представили в Москве на выставке "Россия" на ВДНХ.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса Выставка ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph