ОМК поддержала открытие выставки в Государственном историческом музее Культура и отдых

Фото: Вячеслав Хабаров

В Государственном историческом музее открыли новую выставку "Сокровища полковых музеев", где представлены реликвии военной истории из полковых музеев, офицерских собраний и личных коллекций – всего более 400 предметов. Выставка "Сокровища полковых музеев" стала уже седьмым совместным проектом ГИМ и группы ОМК.

Выставка "Сокровища полковых музеев" позволит прикоснуться к героической истории российской императорской армии и флота с XVIII века до 1917 года и впервые увидеть в одном пространстве уникальные реликвии из собрания Государственного исторического музея.

Масштабный выставочный проект Исторического музея охватывает четыре темы: "Полковые традиции", "Офицерское собрание", "Под высочайшим шефством", "Боевой путь и герои полка". Среди экспонатов посетители увидят "полковое" серебро, шефские мундиры, георгиевские знамена, коллективные и именные награды, орденские сервизы, иконы-реликвии и походную церковную утварь.

"Новый выставочный проект ставит своей целью предоставить посетителю возможность через мемориальные предметы получить уникальный опыт прикосновения к героической истории русской императорской армии и флота. Особое место на выставке отведено теме, посвященной героям и боевому пути ряда воинских частей. Батальная живопись, коллективные награды, трофеи – все это свидетельства славных страниц военной истории нашего государства", - отметил генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

"Исторический музей продолжает свою важную миссию – просвещения общества и воспитания духа патриотизма на примерах истинного служения и верности Отечеству. Сегодня эта важная работа приобретает особый смысл и значение. Невозможно любить свою страну без знания ее истории и культуры. Выставка в Историческом музее откроет для посетителей славные страницы нашего прошлого, неразрывную связь с которым нам особо важно чувствовать сегодня", - отметил на открытии выставки специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Для нас важно сохранять наследие, культурные традиции и героическую память и отрадно иметь возможность опираться на экспертизу специалистов Государственного исторического музея в этой работе. Со своей стороны, мы поддерживаем выставочные проекты ГИМа, чтобы дать возможность еще большему числу людей соприкоснуться с историей страны, открыть новые факты, ближе познакомиться с героями нашего Отечества", - сказала директор по коммуникациям, бренду и корпоративной социальной ответственности группы ОМК Мария Курносова.

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