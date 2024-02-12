Строительство обхода Балахны планируется начать в 2024 году
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2024 14:10  [81] Около 4 тысяч НКО работают в Нижегородской области
27 февраля 2024 14:00  [94] Сбой в работе Telegram наблюдается на территории всей страны
27 февраля 2024 13:50  [92] "Поезда здоровья" с начала года побывали уже в 115 населённых пунктах области
27 февраля 2024 13:32  [93] Глеб Никитин поздравил с профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций ВС РФ
27 февраля 2024 13:04  [117] Нижегородская VR-экспозиция "Константин Маковский. Воззвание Минина" представлена на выставке "Россия" в Москве
27 февраля 2024 12:44  [128] Капитан БК "Пари НН" встретился с представителями молодежных организаций и волонтерами
27 февраля 2024 12:23  [129] Патрулирование водоемов усилили в Нижнем Новгороде из-за оттепели
27 февраля 2024 12:02  [154] Первый в России молодёжный нормотворческой конгресс начал работу в Нижнем Новгороде
27 февраля 2024 11:55  [143] Около 15 тысяч школьников и студентов Нижнего Новгорода посетили "Уроки мужества"
27 февраля 2024 10:53  [187] Учёные МГУ начали исследование территории шламонакопителя "Чёрная дыра"
Общество

Нижегородская VR-экспозиция "Константин Маковский. Воззвание Минина" представлена на выставке "Россия" в Москве

27 февраля 2024 13:04  [117] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

VR-экспозиция с обновленным сценарием "Константин Маковский. Воззвание Минина" представлена на нижегородском стенде в рамках выставки-форума "Россия" в Москве. Над созданием VR-проекта совместно работали АНО "Горький Тех" и компания АVМ Technology из Нижнего Новгорода.

Экспозиция доступна для посетителей до 29 февраля 2024 года включительно. Гости выставки могут в режиме виртуальной реальности "пообщаться" с персонажами картины, увидеть эскизы самого Константина Маковского, написанные в XIX веке, а также "поучаствовать в сборе средств на ополчение 1612 года".

"Произведение, подаренное Нижнему Новгороду императором Николаем II, хранится в нашем городе и является не только одним из центральных экспонатов Нижегородского художественного музея, но и выдающимся памятником подвигу жителей Нижнего Новгорода и ополчения. Ополчение – значимое событие в истории России, которое легко и интересно изучить через искусство. Мы рады поделиться экспозицией в современном формате со всеми гостями выставки "Россия", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

В обновленном VR-сценарии использовались лучшие из идей, разработанных в ходе открытого урока "Горький Тех" с учениками нижегородской "Школы креативных индустрий". Они были переданы экспертам и использованы в проекте. На основе этих наработок был реализован расширенный пользовательский функционал внутри VR-сценария, проработано взаимодействие с персонажами виртуальной реальности, составлены необходимые алгоритмы для этих целей.

"Хочу напомнить, что недавно "Горький Тех" полностью спродюсировал выставку в зале Константина Маковского в Нижегородском государственном художественном музее. Изначально обновленная экспозиция "Воззвания Минина" открылась именно там. Сперва к нам обратились с предложением помочь только в обновлении VR-сценария выставки, но нашу команду очень увлекла история создания художественного произведения. В результате мы занялись не только разработкой виртуальной реальности, но и наполнением пустых залов всей необходимой информацией – так родился наш авторский проект по разработке постоянной экспозиции музея", – рассказал директор АНО «Горький Тех» Евгений Федосеев.

Ранее сообщалось, что выставку-форум "Россия" на ВДНХ продлят до 8 июля.

Выставка-форум "Россия" открылась в Москве 4 ноября 2023 года. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

26 ноября на выставке прошел День Нижегородской области. Также губернатор Глеб Никитин представил достижения региона на выставке "Россия".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Выставка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph