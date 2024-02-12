Нижегородская VR-экспозиция "Константин Маковский. Воззвание Минина" представлена на выставке "Россия" в Москве Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

VR-экспозиция с обновленным сценарием "Константин Маковский. Воззвание Минина" представлена на нижегородском стенде в рамках выставки-форума "Россия" в Москве. Над созданием VR-проекта совместно работали АНО "Горький Тех" и компания АVМ Technology из Нижнего Новгорода.

Экспозиция доступна для посетителей до 29 февраля 2024 года включительно. Гости выставки могут в режиме виртуальной реальности "пообщаться" с персонажами картины, увидеть эскизы самого Константина Маковского, написанные в XIX веке, а также "поучаствовать в сборе средств на ополчение 1612 года".

"Произведение, подаренное Нижнему Новгороду императором Николаем II, хранится в нашем городе и является не только одним из центральных экспонатов Нижегородского художественного музея, но и выдающимся памятником подвигу жителей Нижнего Новгорода и ополчения. Ополчение – значимое событие в истории России, которое легко и интересно изучить через искусство. Мы рады поделиться экспозицией в современном формате со всеми гостями выставки "Россия", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

В обновленном VR-сценарии использовались лучшие из идей, разработанных в ходе открытого урока "Горький Тех" с учениками нижегородской "Школы креативных индустрий". Они были переданы экспертам и использованы в проекте. На основе этих наработок был реализован расширенный пользовательский функционал внутри VR-сценария, проработано взаимодействие с персонажами виртуальной реальности, составлены необходимые алгоритмы для этих целей.

"Хочу напомнить, что недавно "Горький Тех" полностью спродюсировал выставку в зале Константина Маковского в Нижегородском государственном художественном музее. Изначально обновленная экспозиция "Воззвания Минина" открылась именно там. Сперва к нам обратились с предложением помочь только в обновлении VR-сценария выставки, но нашу команду очень увлекла история создания художественного произведения. В результате мы занялись не только разработкой виртуальной реальности, но и наполнением пустых залов всей необходимой информацией – так родился наш авторский проект по разработке постоянной экспозиции музея", – рассказал директор АНО «Горький Тех» Евгений Федосеев.

Ранее сообщалось, что выставку-форум "Россия" на ВДНХ продлят до 8 июля.

Выставка-форум "Россия" открылась в Москве 4 ноября 2023 года. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

26 ноября на выставке прошел День Нижегородской области. Также губернатор Глеб Никитин представил достижения региона на выставке "Россия".