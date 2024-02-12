Госдума в первом чтении одобрила проект о поднятии флага РФ в детсадах и вузах Общество

Фото: Александр Воложанин

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект об обязательном вывешивании государственного флага во всех учебных и дошкольных учреждениях. Об этом сообщил телеканал "360".

Сейчас эта норма распространяется только на школы. Если закон будет принят и согласован Советом Федерации, то с 1 сентября 2024 года флаги появятся над всеми детскими садами, колледжами и вузами - в том числе и над частными.

Авторами инициативы стала многочисленная группа депутатов от разных фракций и сенаторов. Они пояснили, что использование государственного флага — это важный элемент в воспитании детей и молодёжи и формировании у них духовно-нравственных ценностей.

Законопроект предусматривает внесение поправок в закон "О Государственном флаге Российской Федерации".

Напомним, еженедельная церемония с поднятием флага России и исполнением государственного гимна в российских школах появилась 1 сентября 2022 года. Тогда же были введены специальные уроки "Разговоры о важном".