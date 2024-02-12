"Т Плюс" модернизирует водоподготовительную установку Сормовской ТЭЦ Бизнес

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" модернизирует водоподготовительную установку Сормовской ТЭЦ. В рамках проекта технического перевооружения в химическом цехе станции будут введены три технологические цепочки суммарной производительностью 105 т/ч с использованием прогрессивной технологии противоточного фильтрования.

Для этого в цехе установлено три декарбонизатора и девять корпусов ионообменных фильтров, а также два новых насоса собственных нужд. Корпуса выведенных из эксплуатации четырех старых фильтров использованы под новые баки собственных нужд и фильтрованной воды. Производится монтаж трубопроводов обвязки нового оборудования. Прошла входной контроль качества и готова к загрузке в фильтры поступившая на станцию новая ионообменная смола. Все технологические процессы работы и регенерации блоков фильтров будут автоматизированы.

Работы стартовали в конце 2023 года. Ввести новое оборудование в эксплуатацию планируется в середине текущего года. Техническое перевооружение химводоочистки позволит существенно снизить объемы водопотребления, сточных вод и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Начиная с 2017 года на технологию противоточного фильтрования взамен прямоточного были поэтапно переведены водоподготовительные установки Новогорьковской и Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс". В общей сложности это позволило снизить водопотребление станциями филиала на 900 тыс. т в год и более чем на 2,5 тыс. т в год сократить расход химических реагентов – кислоты и щелочи на регенерацию фильтров.