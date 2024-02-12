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Общество

Суд отказал в иске предпринимателя к Нижегородской епархии

01 марта 2024 15:48  [41] Общество

Фото: Кира Мишина

Арбитражный суд Нижегородской области отказал в удовлетворении иска ИП Бояров Д.Д. к Нижегородской епархии РПЦ. Об этом сообщается в материалах на сайте суда.

В частности, суд отказал "об истребовании имущества и сносе самовольных построек, освобождении части земельного участка".

Согласно информации, помимо вынесенного отказа в исковых требованиях суд также постановил взыскать с предпринимателя в пользу ответчика 147 тыс. рублей за проведение судебной экспертизы.

Также отмечается, что в течение месяца решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, что ранее ИП Бояров вышел в суд с иском к Нижегородской епархии. Предметом имущественного спора между предпринимателем и РПЦ стал земельный участок со стеной Крестовоздвиженского монастыря.

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Теги:
Земля РПЦ Суд
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