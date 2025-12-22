Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Общество

Студентке колледжа НИУ Президентской академии вручили медаль Совета Федерации за спасение ребенка

22 декабря 2025 12:07 Общество
Студентке колледжа НИУ Президентской академии вручили медаль Совета Федерации за спасение ребенка

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Студентка колледжа НИУ Президентской академии Алина Карташова удостоена высокой награды Совета Федерации Российской Федерации. Ей вручена медаль "За проявленное мужество" — специальная награда для детей и подростков, совершивших героический поступок.

Церемония награждения прошла при участии сенаторов от Нижегородской области — Александра Вайнберга и Ольги Щетининой. В официальном благодарственном письме отмечается, что Алина проявила исключительное мужество, готовность прийти на помощь в критический момент и не осталась равнодушной к чужой беде.

"Ответственность и проявленная поддержка являются достойными символами гражданской сознательности и подлинной заботы о людях, вдохновляющими окружающих на благородные поступки", — говорится в тексте письма от Совета Федерации.

Весной 2025 года Алина вместе с подругой гуляла по берегу реки Линда, когда услышала крики о помощи. В воде оказался мальчик, державшийся из последних сил. Не растерявшись, девушка применила навыки по оказанию первой помощи и, действуя спокойно и грамотно, помогла ребенку выбраться на берег.

После спасения мальчика доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Благодаря своевременным действиям Алины трагедии удалось избежать.

"Когда мы увидели тонущего мальчика, сердце замерло. Мы понимали — нельзя терять ни секунды. Это было не просто спасение, а исполнение человеческого долга — прийти на помощь тем, кто в беде", — рассказала Алина Карташова.

Мама студентки, Ольга Владимировна, призналась, что испытывает гордость за дочь и счастлива видеть в ней смелого, отзывчивого и ответственного человека.

Помимо медали Совета Федерации, Алина также была отмечена благодарственным письмом от руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области Айрата Ахметшина.

