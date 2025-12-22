Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2025 12:52Нижегородцам напомнили, как правильно выбрать икру к новогоднему столу
22 декабря 2025 12:36Около 70% "разливаек" закрыли в Нижегородской области
22 декабря 2025 12:21Психологи рассказали, как сходить на корпоратив и не спровоцировать ссору в семье
22 декабря 2025 12:07Студентке колледжа НИУ Президентской академии вручили медаль Совета Федерации за спасение ребенка
22 декабря 2025 11:40Евгений Люлин: "Вейпы должны стать немодными для молодежи"
22 декабря 2025 11:10Социальные участковые проводят новогодние праздники во дворах Нижнего Новгорода
22 декабря 2025 10:571,5 млн упаковок противовирусных препаратов купили нижегородцы в этом году
22 декабря 2025 10:12Клиенты говорят спасибо операторам "Ростелеком Контакт-центра"
22 декабря 2025 09:51Врач Савицкая рассказала, как правильно есть фрукты и овощи
22 декабря 2025 09:20Шесть деревень Семеновского округа предложили преобразовать в села
Общество

Психологи рассказали, как сходить на корпоратив и не спровоцировать ссору в семье

22 декабря 2025 12:21 Общество
Психологи рассказали, как сходить на корпоратив и не спровоцировать ссору в семье

Фото: с сайта ru.freepik.com

Корпоративные мероприятия могут стать источником радости и веселья, но также могут привести к конфликтам в семье. Поздние возвращения домой, ревность и недопонимание могут омрачить праздник. Как подготовиться к корпоративу и провести его, чтобы избежать ссор, 360.ru выяснил у психологов.

Новогодние праздники, особенно корпоративные вечеринки, — это проверка на прочность отношений, поэтому важно заранее прояснить ситуацию, чтобы не рождать страхи. Психолог Ксения Петрова советует партнёрам откровенно поговорить, чтобы обсудить границы поведения - это позволит избежать недопонимания и ревности.

А вот психолог и специалист по работе с подсознанием Анастасия Валуева считает, что в зрелых отношениях нет запретов и ограничений. Важно не обсуждать поведение, а понимать, что стоит за теми или иными действиями. Часто за поздним возвращением или другими непозволительными поступками скрываются эмоции, вторичная выгода или мотивация. Важно понять, что именно стоит за этими действиями.

Также важно учитывать чувства и переживания вашего партнёра. Он может беспокоиться из-за прошлого опыта, поведения коллег или же из-за алкоголя.

Как отметил клинический психолог и педагог Антон Коровин, в состоянии сильного алкогольного опьянения человек способен совершать необдуманные действия, поэтому тем, у кого есть проблемы со спиртным, лучше полностью исключить его из праздничного рациона. Он добавил, что корпоратив может быть интересным и без алкогольных напитков.

Если вы хотите подольше остаться с коллегами, не стоит впадать в чувство вины. Проблема не в ваших действиях, а в переживаниях вашего партнёра. Объясните, что отдых с коллегами — это способ досуга, а не бегство.

Если пара заранее обговорила временные рамки, их стоит соблюдать. Но если вы хотите задержаться, можно позвонить партнёру и предупредить его. Главное — тактичность и уважение к чувствам другого человека.

Если ссоры избежать не удалось, нужно разобрать ситуацию по фактам и эмоциям. Ксения Петрова советует сначала обсудить факты, а потом причины появления эмоций. В 95% случаев эмоции связаны не с фактами, а с прошлым негативным опытом.

Анастасия Валуева советует относиться к конфликтам как к точкам роста. Они могут помочь выявить то, что долго скрывалось и не обсуждалось.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники Работа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных