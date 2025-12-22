Психологи рассказали, как сходить на корпоратив и не спровоцировать ссору в семье Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

Корпоративные мероприятия могут стать источником радости и веселья, но также могут привести к конфликтам в семье. Поздние возвращения домой, ревность и недопонимание могут омрачить праздник. Как подготовиться к корпоративу и провести его, чтобы избежать ссор, 360.ru выяснил у психологов.

Новогодние праздники, особенно корпоративные вечеринки, — это проверка на прочность отношений, поэтому важно заранее прояснить ситуацию, чтобы не рождать страхи. Психолог Ксения Петрова советует партнёрам откровенно поговорить, чтобы обсудить границы поведения - это позволит избежать недопонимания и ревности.

А вот психолог и специалист по работе с подсознанием Анастасия Валуева считает, что в зрелых отношениях нет запретов и ограничений. Важно не обсуждать поведение, а понимать, что стоит за теми или иными действиями. Часто за поздним возвращением или другими непозволительными поступками скрываются эмоции, вторичная выгода или мотивация. Важно понять, что именно стоит за этими действиями.

Также важно учитывать чувства и переживания вашего партнёра. Он может беспокоиться из-за прошлого опыта, поведения коллег или же из-за алкоголя.

Как отметил клинический психолог и педагог Антон Коровин, в состоянии сильного алкогольного опьянения человек способен совершать необдуманные действия, поэтому тем, у кого есть проблемы со спиртным, лучше полностью исключить его из праздничного рациона. Он добавил, что корпоратив может быть интересным и без алкогольных напитков.

Если вы хотите подольше остаться с коллегами, не стоит впадать в чувство вины. Проблема не в ваших действиях, а в переживаниях вашего партнёра. Объясните, что отдых с коллегами — это способ досуга, а не бегство.

Если пара заранее обговорила временные рамки, их стоит соблюдать. Но если вы хотите задержаться, можно позвонить партнёру и предупредить его. Главное — тактичность и уважение к чувствам другого человека.

Если ссоры избежать не удалось, нужно разобрать ситуацию по фактам и эмоциям. Ксения Петрова советует сначала обсудить факты, а потом причины появления эмоций. В 95% случаев эмоции связаны не с фактами, а с прошлым негативным опытом.

Анастасия Валуева советует относиться к конфликтам как к точкам роста. Они могут помочь выявить то, что долго скрывалось и не обсуждалось.