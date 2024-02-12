Компания Xiaomi пообещала устранить сбой в обновлении смартфонов Poco и Redmi

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Сотни владельцев смартфонов Poco и Redmi столкнулись со сбоем системы после последнего обновления 29 февраля. Проблема возникла, в частности, у владельцев гаджетов с операционными системами MIUI и HyperOS: их телефоны превратились в бесполезные "кирпичики".
В частности, на экранах мобильных устройств появилось Mine Menu c предложением перезагрузить телефон или произвести сброс всех настроек.
Недовольные пользователи заявили, что хранили на телефонах важную информацию, и полный сброс системы приведёт к их уничтожению.
Как сообщил телеканал "360", в пресс-службе компании Xiaomi рекомендовали дождаться решения проблемы или обратиться в сервисный центр.
"Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства. Рекомендуем обратиться в официальный сервисный центр. Наши специалисты помогут вернуть доступ к данным", - заявили в компании.
По телефону горячей линии на дом можно вызвать курьера, который заберёт гаджет, доставит в сервисный центр и после привезёт обратно.
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