Нижегородский бизнес стал лидером по приросту объемов кредитования с поддержкой Национальной гарантийной системы Бизнес

Малый и средний бизнес Нижегородской области вошел в число лидеров среди регионов страны по приросту объемов кредитования с поддержкой участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой выступает Корпорация МСП. Корпорация создана в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

За 2023 год нижегородские предприниматели привлекли с поддержкой НСГ 45 млрд рублей, что на 3% больше, чем годом ранее.

В целом в 2023 году малый и средний бизнес страны с поддержкой участников НСГ получил более 1 трлн рублей кредитов. Результат по итогам прошлого года стал рекордным за все время функционирования данной системы.

"В сравнении с 2022 годом рост привлеченного МСП объема финансирования превысил 35 процентов. Одновременно на 5 процентов увеличилось количество поддержанных кредитов и контрактов – до 56 тысяч", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

За пять лет работы Национальной гарантийной системы в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" было выдано 3,3 трлн рублей кредитов, обеспеченных гарантиями и поручительствами Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка.

В 2023 году в число лидеров по приросту финансирования под гарантии и поручительства НГС вошла сфера гостиниц и общепита. МСП, работающие в ней, привлекли 34,2 млрд рублей (рост на 76%). Также лидерами стали сферы транспортировки и хранения (90 млрд рублей, рост на 66%), обрабатывающих производств (280 млрд рублей, рост 48%), а также научно-техническая деятельность (39 млрд рублей, рост на 40%).

"Такой существенный прирост произошел за счет реализации специальной программы инвестиционного кредитования приоритетных отраслей "ПСК+1764". Предоставленные малым и средним предприятиям этих сфер льготные кредиты позволили им расширить свое производство, наладить выпуск новой и увеличивать объемы уже выпускаемой продукции, а также создать рабочие места", - пояснил Александр Исаевич.

В НГС входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Они помогают предпринимателям привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда нет собственного залога или его недостаточно.

Напомним, обо всех действующих мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).