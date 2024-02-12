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Культура и отдых

Фильм "Позывной "Пассажир" выходит в прокат в Нижнем Новгороде с 14 марта

04 марта 2024 11:24  [36] Культура и отдых

Отечественный фильм "Позывной "Пассажир" выходит в прокат в кинотеатрах Нижнего Новгорода с 14 марта. Об этом сообщается в группе министерства культуры региона в соцсети "Вконтакте".

Фильм основан на сюжете романа Александра Проханова "Убийство города".

Действие кинокартины разворачивается в 2015 году. Молодой писатель Николай Рябинин живет в Москве, коротая вечера в модных заведениях, и не особо интересуется, что происходит вокруг. Такая жизнь продолжается до того момента, пока Николай не узнает от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести на Донбассе. Писатель отправляется на поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь.

Главную роль в фильме исполняет Антон Шагин, известный любителям кино по ролям в фильмах "Стиляги", "Союз Спасения" и "Конек-Горбунок".

Также в фильме снимались Виталий Кищенко, Владимир Стеклов, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Надежда Маркина и другие.

Напомним, новый фильм о легендарном летчике Валерии Чкалове снимут в России.

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Теги:
Кинематограф Кинотеатры Фильм
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