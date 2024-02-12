График работы клиентских офисов и Единого контактного центра "ТНС энерго НН" в праздничные дни Бизнес

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Единого контактного центра в праздничные дни.

График работы Центров обслуживания клиентов:

07 марта – с 8:00 до 16:00;

08-10 марта – выходные дни.

График работы Единого контактного центра:

07 марта – с 9:00 до 18:00;

08-10 марта – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно, без личного обращения в "ТНС энерго НН".

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии можно:

- на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи;

- в личном кабинете и с помощью мобильного приложения.

Передать показания:

- на главной странице сайта nn.tns-e.ru;

- в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";

- с помощью голосового помощника "Алиса";

- по телефонам6 8 (831) 233-09-70 и 8 (831) 440-00-04 в автоматическом режиме.

Оплатить счёт за электроэнергию:

- банковской картой на сайте или с помощью мобильного приложения для iOS или Android;

- через Сбербанк Онлайн или автоплатеж;

- через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.