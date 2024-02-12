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График работы клиентских офисов и Единого контактного центра "ТНС энерго НН" в праздничные дни

06 марта 2024 10:24  [57] Бизнес

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Единого контактного центра в праздничные дни.

График работы Центров обслуживания клиентов: 
07 марта – с 8:00 до 16:00;
08-10 марта – выходные дни. 

График работы Единого контактного центра: 
07 марта – с 9:00 до 18:00;
08-10 марта – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно, без личного обращения в "ТНС энерго НН". 

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии можно:
 - на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи;
 - в личном кабинете и с помощью мобильного приложения.

Передать показания:
 - на главной странице сайта nn.tns-e.ru;
 - в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";
 - с помощью голосового помощника "Алиса";
 - по телефонам6 8 (831) 233-09-70 и 8 (831) 440-00-04 в автоматическом режиме.

Оплатить счёт за электроэнергию:
 - банковской картой на сайте или с помощью мобильного приложения для iOS или Android; 
 - через Сбербанк Онлайн или автоплатеж; 
 - через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

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Теги:
ТНС Энерго
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