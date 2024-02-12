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Игорь Комаров: "Особые слова благодарности нашим дорогим мамам и женам участников СВО"

08 марта 2024 09:00  [105] Общество

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил поздравление с Международным женским днем 8 марта.

"Дорогие женщины! Поздравляю вас с Международным женским днём!

Мы любим вас за мудрость и терпение, заботу и доброту, душевное тепло и нежность. Несмотря на хрупкость и ранимость, вы с блеском решаете самые сложные задачи, добиваетесь больших профессиональных успехов, и когда необходимо, проявляете мужество и героизм.

Особые слова благодарности нашим дорогим мамам и женам участников СВО за любовь и поддержку бойцов, за веру в победу и светлое будущее тысяч российских семей.

Дорогие женщины, оставайтесь всегда обаятельными, красивыми, полными сил и жизненной энергии. Здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!", - сказал Игорь Комаров.

 

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Теги:
8 марта Игорь Комаров Праздники
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