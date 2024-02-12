Первая региональная конференция партнеров Х5 Group прошла в Нижнем Новгороде Бизнес

6 марта X5 Group провела первую региональную конференцию партнеров компании в Торгово-промышленной палате в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

На конференции собрались более 60 производителей сельскохозяйственной продукции из Нижегородской области, 19 из которых представили свою продукцию в зоне дегустации. В ходе конференции им рассказали об основных деталях сотрудничества с компанией, порядке отбора поставщиков и условиях партнерства, а также мерах поддержки со стороны X5. Помимо этого, представители торговых сетей "Пятёрочка" и "Перекрёсток" рассказали о структуре коммерческих закупок, клиентском предложении и особенностях работы в отдельных категориях. Так, отдельный акцент был сделан на сегменте готовой еды, активным развитием которого сейчас занимаются торговые сети компании.

По словам директора по взаимодействию с бизнес ассоциациями и сообществами Х5 Group Максима Арефьева, конференция позволила поближе познакомиться с местными производителями.

"У компании Х5 Group есть спрос на продукцию нижегородских производителей. Мы осознаем все сложности, которые испытывают малые и средние производители при выходе в торговую сеть и сейчас тестируем несколько проектов, которые позволяют сельхозпроизводителям унифицировать свою продукцию для потребности торговой сети", - сообщил Арефьев.

Для более эффективного взаимодействия Максим Арефьев предлагает нескольким малым производителям одной и той же сельхозпродукции скооперироваться, унифицировать линейку выпускаемой продукции и создать объемное предложение.

Замминистра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Елена Омельяненко отметила, что взаимоотношения торговых сетей и местных производителей в последнее время изменились в лучшую сторону.

"Если раньше мы ходили и уговаривали торговые сети взять местную продукцию в продажу, то сейчас концепция меняется, как и спрос. Теперь нижегородцы хотят видеть местную продукцию на полках магазинов, и торговые сети пошли навстречу местным производителям", - уточнила Омельяненко.

В свою очередь, руководитель УФАС по Нижегородской области Ленар Шафигуллин призвал нижегородских производителей и партнеров Х5 Group рассмотреть возможность заключения длинных контрактов. При этом отметил, что важно не забывать и про качество.

"Важно производителям продукции, которая "завоевала» уже место на полке, держать свое качество на высоком уровне и не ухудшать его. Ведь зачастую мы видим, что продукции, которая годами выставляется на полках магазинах, со временем начинает терять свое качество", - сказал Шафигуллин.

Текст: Алексей Чугунов