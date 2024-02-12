АПЗ: за кадрами в Татарстан Экономика

Технических специалистов для Арзамасского приборостроительного завода теперь будет готовить и Казанский авиационный институт. Об этом шла речь 29 февраля в рамках визита расширенной делегации КНИТУ-КАИ на предприятие.

Взаимодействие с Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. А.Н. Туполева зародилось осенью прошлого года на Всероссийском карьерном форуме "PRO Практику", после чего вуз посетил директор по персоналу и общим вопросам АПЗ Константин Аргентов.

Визит 29 февраля – ответный. На предприятие прибыли 14 человек – руководители нескольких институтов, входящих в состав казанского университета, ведущие преподаватели, начальник отдела развития карьеры и студенты.

Гостей приветствовал генеральный директор АПЗ Андрей Капустин. Он рассказал о заводе, акционерах, специфике производства, социальной политике, обозначил перспективы сотрудничества.

"АПЗ – это самое крупное предприятие приборостроения страны в классическом понимании. Мы задействованы во многих контрактах по ГОЗу для головных исполнителей Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Концерна ВКО "Алмаз – Антей", Объединенной авиастроительной корпорации, холдинга "Вертолеты России". Мы – завод полного цикла: от литейного производства до окончательной сборки. У нас один из лучших социальных пакетов в КТРВ, сохранилась и социальная инфраструктура. Потребность в кадрах высокая: сейчас открыто порядка 400 вакансий, а к 2025 году мы должны прирасти до 8000 человек. Для нас важно и ценно, что вы готовите специалистов по нашей тематике – гироскопии и точной механике, так как в нашем регионе этого нет, а мы очень нуждаемся в квалифицированных инженерах.

Для гостей провели экскурсию по музею истории АПЗ, показали производственные цеха, рабочие места инженеров. Продолжилась работа по секциям. Руководители из отдела главного конструктора, службы главного технолога, отдела кадров с представителями различных институтов обменивались информацией, искали точки соприкосновения в вопросах подготовки кадров, выстраивали пути взаимодействия.

"Мы обговорили производственную практику наших студентов, летом на две недели пришлем первую группу третьекурсников, – отметила начальник отдела развития карьеры КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева Вероника Ласкова. - Проработали вопросы оформления целевых договоров на подготовку специалистов. Наметили профориентационные туры в инженерные классы АПЗ. Специалистов завода будем приглашать на ВКР, включать в состав экзаменационных комиссий. Мы гибкие в своих предложениях о развитии сотрудничества, а на АПЗ очень хорошие условия – это залог перспективного взаимодействия".

Визит представителей КАИ проходил в рамках карьерного марафона, который завершится в начале апреля форумом. Там планируется подписание генеральным директором АПЗ и ректором КНИТУ-КАИ долгосрочного соглашения о взаимодействии по подготовке кадров и профориентационной работе.

"Сегодня мы расширяем границы нашего сотрудничества с высшими учебными заведениями. Выпускников вузов нашего региона, особенно по техническим специальностям, не хватает, – отметил директор по персоналу и общим вопросам АПЗ Константин Аргентов. – Поэтому мы вынуждены смотреть и за пределы Нижегородской области. Мы наметили сотрудничество с Казанским авиационным институтом по нескольким направлениям: целевая подготовка выпускников школ, в частности наших инженерных классов, заключение целевых договоров с действующими работниками, которые хотят получить высшее образование. И самое главное, что в процессе живого общения с нашими конструкторами и технологами казанские коллеги нашли общий язык, мы теперь понимаем, в каком направлении двигаться".

Ранее сообщалось, что на АПЗ был запущен проект по развитию газового направления.

Текст: Людмила Фокеева

Фото: Александр Барыкин