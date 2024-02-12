Движение сузят на Бекетова в Нижнем Новгороде из-за реконструкции трамвайных путей Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Схема движения транспорта изменится на перекрестке улиц Бекетова и Нартова в Нижнем Новгороде из-за реконструкции трамвайных путей. Об этом сообщает МКУ "Центр организации дорожного движения".

При движении со стороны проспекта Гагарина на перекрестке сузят проезжую часть дороги.

"При этом проезд транспорта остается в обе стороны", - уточнили в ведомстве.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, в начале марта 2024 года завершилась реконструкция трамвайных путей на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде, в настоящее время ведется их приемка.

Также ранее сообщалось, что движение трамваев откроется на участке от улицы Нартова до площади Лядова в Нижнем Новгороде весной 2024 года.