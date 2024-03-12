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Культура и отдых

Российско-итальянский кинофестиваль RIFF пройдёт в Нижнем Новгороде

13 марта 2024 16:13  [66] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Х Российско-итальянский кинофестиваль RIFF пройдет в Нижнем Новгороде в кинотеатре “Орленок” с 14 по 20 марта. Об этом сообщает департамент культуры администрации города.

В программе кинофестиваля представлено 13 фильмов разных жанров и тематик. Многие картины были участниками европейских и международных кинофестивалей, включая Венецианский.

Зрители увидят новые роли звезд итальянского и мирового кино. Показы будут идти на языке оригинала с русскими субтитрами.

Откроет фестиваль картина “Лучшая жизнь” (Il colibri), которая также демонстрировалась на открытии Римского кинофестиваля. Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. Главные роли в картине исполнили современные итальянские звезды.

Поклонники кино также смогут увидеть Тоскану в комедии “Из Тосканы с любовью” (ll cacio con le pere) и отправиться в путешествии по Италии в комедии “Поездка в Милан” (La mia ombra e` tua). В рубрике “Новые имена” зрители увидят драмеди “Наши призраки” (I nostri fantasmi), комедии “Мужчины неидеального поведения” (Uomini da marciapiede) и ”С меня хватит!” (Come le tartarughe).

Документальное кино представлено такими хитами как “Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!” (SOPHIA!) и “Умберто Эко. Библиотека мира” (Umberto Eco: La biblioteca del mondo), который познакомит зрителей с домашней библиотекой писателя.

Большой премьерой в рамках RIFF станет фильм “Данте. Вечность гения” (Dante). Картина будет демонстрироваться в день закрытия кинофестиваля 20 марта.

Более подробно узнать о кинофестивале можно на сайте Орленка.  Афишу фестиваля можно найти по ссылке

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Теги:
Кинематограф Кино Фестиваль
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