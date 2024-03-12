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Политика

Изменения в Устав Нижнего Новгорода обсудили на публичных слушаниях в Гордуме

13 марта 2024 18:14  [1] Политика

13 марта в зале заседаний городской Думы Нижнего Новгорода состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения городской Думы о внесении изменений в Устав города. Видеотрансляция мероприятия велась на официальном канале городской администрации на Rutube.

Слушания открыли заместитель главы города Ирина Кондырева и заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев. В общей сложности в них приняли участие 295 человек, в числе которых жители Нижнего Новгорода, депутаты, представители органов власти и местного самоуправления, а также средств массовой информации.

В ходе мероприятия было озвучено, что проект решения был опубликован в газете "День города" и на официальном сайте городской администрации 9 февраля 2024 года. По существу рассматриваемых вопросов собравшиеся заслушали доклады начальника управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Ирины Масловой и директора юридического департамента администрации города Татьяны Витушкиной.

В последний раз изменения в Устав города вносились в октябре 2023 года. Проведение данной процедуры обусловлено необходимостью приведения нормативной базы муниципалитета в соответствие с федеральным законодательством. Новый проект решения Думы касается более десятка различных направлений.

В частности, первую статью Устава предлагается дополнить указанием на то, что Нижний Новгород является "Городом трудовой доблести". Этим статусом город наделен Указом Президента РФ в 2020 году за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Поэтому информацию о присвоенном городу почетном звании РФ предложено отразить в Уставе города.

Также проектом решения предлагается наделить Молодежную палату при городской Думе правом подготовки и внесения на рассмотрение проектов муниципальных правовых актов.

Изменения в Устав определяют полномочия городской Думы, главы Нижнего Новгорода, администрации города и городской контрольно-счетной палаты в сфере международных и внешнеэкономических связей.

Проект редакции Устава фиксирует разграничение полномочий городской Думы и администрации Нижнего Новгорода по двум направлениям деятельности.

Относительно вопроса управления земельными ресурсами города предполагается, что городская Дума будет устанавливать порядок определения платы за использование гражданами земельных участков для возведения гаражей, а администрация города будет утверждать схемы размещения таких некапитальных сооружений и стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи мест их проживания.

В рамках работы по признанию граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилфонда, предоставляемых по договорам социального найма, освобождения от внесения платы за пользование жилыми помещениями к полномочиям городской Думы предложено отнести: установление порядка освобождения малоимущих от платы за наем, коэффициентов к величине прожиточного минимума, к сумме величин прожиточных минимумов семьи с целью определения минимального размера ее дохода.

Администрация города в свою очередь будет заниматься остальными процедурными вопросами, связанными с принятием граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилфонда, с оформлением освобождения малоимущих граждан от платы за наем и проверкой достоверности предоставляемых ими сведений.

Федеральным законом №131-ФЗ к вопросам местного значения отнесены работа с детьми и молодежью, участие в реализации молодежной политики, разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи, разработка муниципальных программ и мониторинг реализации молодежной политики. Проектом редакции Устава данные вопросы закреплены за администрацией Нижнего Новгорода.

Вместе с тем полномочия органа местного самоуправления дополняются систематическим проведением работы по военно-патриотическому воспитанию граждан совместно с Министерством обороны РФ, иными федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами.

Кроме того, согласно изменениям, предлагаемым для внесения в Устав, администрация Нижнего Новгорода наделяется рядом иных полномочий, относящихся к вопросам местного значения. В частности, речь идет о выявлении объектов накопленного вреда окружающей среде на территории муниципального образования и организации ликвидации такого вреда на земельных участках, находящихся в собственности города; об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, их численного и персонального состава, а также об обеспечении их деятельности.

Принятие городской Думой проекта решения о внесении изменений в Устав города потребует разработки ряда новых нормативных правовых актов и внесения изменений в действующие.

Напомним, предлагаемые изменения в Устав города были рассмотрены 29 января 2024 года на заседании комиссии по подготовке проектов решений городской Думы, которое прошло под председательством спикера Думы Олега Лавричева в режиме ВКС.

По итогам публичных слушаний городской Думе рекомендовано рассмотреть представленный проект решения на очередном заседании.

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Теги:
Гордума Устав
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