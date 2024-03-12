Евгений Люлин посетил обновлённый корпус Консультативно-диагностического центра НОДКБ Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с депутатами регионального парламента посетил обновлённый корпус Консультативно-диагностического центра детской областной клинической больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

В прошлом году Нижегородская областная детская клиническая больница отметила свое семидесятилетие, капитальный ремонт в корпусах 90-х годов постройки не проводился ни разу. Одним из первых был модернизирован Консультативно-диагностический центр. Была обновлена материально-техническая база больницы, закуплена новая мебель и современное оборудование, в том числе новейшие аппараты УЗИ и многофункциональный рентген-аппарат, благодаря которому можно проводить комплексные исследования высокого качества.

"При распределении бюджетных средств, особенно на такие крупные социально-значимые проекты, нам важно понимать, что каждый рубль пойдёт в дело. Сейчас проходит масштабная модернизация детской областной больницы, обновление находится на первом этапе. Отмечу, что здесь задан высокий стандарт оказания медицинской помощи, вся логистика выстроена таким образом, чтобы пациентам и персоналу было комфортно. Проделана большая работа, впереди строительство больничного квартала, где появится современный гостиничный комплекс. В нём смогут остановиться семьи с детьми", - сообщил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В холле диагностического центра пациентов встречает робот, который может измерить ребёнку давление, уровень сахара и сатурации. А затем проанализирует показатели и, при необходимости, посоветует обратиться к врачу. Модернизировалась и аппаратура для исследования функций головного мозга.

"Персонал центра отмечает, что практически всё оборудование было произведено в России. Техника не уступает по качеству импортным аналогам. Для нас немаловажно и то, чтобы квалифицированную помощь могли получить дети с особенностями развития и мы видим, какую заботу о них здесь будут проявлять", - поделилась председатель комитета по социальным вопросам ЗСНО Наталья Смотракова.

В ближайшее время ремонт завершится в двух стационарных корпусах, в них подрядчик перешел к отделочным работам.

"Мы продолжаем внедрять новые технологии. Так, совсем скоро в каждом кабинете центра появится электронная очередь с оповещением о времени приёма. Это будет очень удобным нововведением, так как обычно в день мы принимаем до 800 человек", - рассказала главный врач Нижегородской областной детской клинической больницы Светлана Белозёрова.

Масштабная программа модернизации детской областной больницы предусматривает обновление восьми лечебных корпусов, в планах также расширение парковки и строительство вертолётной площадки.

Евгений Люлин отметил Благодарственными письмами Законодательного Собрания Нижегородской области врачей и медицинский персонал Консультативно-диагностического центра.

Ранее сообщалось, что обновлённый консультативно-диагностический центр Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ) открылся 1 февраля.